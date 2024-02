Příruční šipkomet pro válku na Měsíci. Jak v 50. letech čekali boje ve vesmíru

Šipkomet. Nákres ze studie US Army na téma zbraně pro válku na Měsíci. | foto: US Army

Dva roky před Gagarinem a deset let před přistáním na Měsíci už lidé řešili, čím tam po sobě budou střílet. Byla to čistá sci-fi a také to tak zůstalo, protože plánovaná hvězdná pěchota měla mít kapesní minomety nebo šipkomety velmi podobné harpunám, s nimiž v bondovkách bojovala hejna potápěčů. Ale v plánu také bylo, jak tam odpálit vodíkovou bombu tak, aby to dobře viděli v Pentagonu nebo naopak v Kremlu. To jen na okraj nynějších plánů Ruska dopravit na oběžnou dráhu atomovku proti satelitům.