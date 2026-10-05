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Rusové mohou lehce zničit satelity EU, musíme posílit obranu vesmíru, varuje komisař

Autor:
  21:44
Evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius (19. listopadu 2025)

Evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius (19. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

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Evropské družice čelí rostoucí hrozbě ruských a čínských zbraní a kontinent musí urychleně vyvinout vlastní obranné systémy. V rozhovoru pro The Times to prohlásil eurokomisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius. Jeho varování potvrzují také čísla, podle nichž Evropa v klíčových oblastech za rivaly zaostává.

„Je naprosto jasné, že moderní konvenční válčení není bez přístupu do vesmíru možné,“ prohlásil nový unijní komisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius v rozhovoru. Bývalý litevský premiér otevřeně varoval, že evropské satelity klíčové pro navigaci, komunikaci i rozvědku jsou zranitelné vůči útokům ze země i přímo z oběžné dráhy.

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Podle Kubiliuse je nevyhnutelné, že se Moskva pokusí evropskou infrastrukturu sabotovat. „Byl bych velmi překvapen, kdyby se Rusové, kteří nyní vedou válku proti Ukrajině a vidí zásadní význam vesmírných služeb, nepokusili naše prostředky poškodit nebo zničit. Přistupujeme k tomu zcela klidně. Musíme být připraveni,“ uvedl komisař.

Přesto všechna data ukazují výrazné zaostávání Evropy za dalšími hráči. Sám Kubilius přiznal, že evropský blok má vážný problém s vynášením vlastních strojů do kosmu. „V kapacitách pro starty raket jsme velmi pozadu,“ konstatoval s tím, že pokud unijní státy rychle nerozvinou vlastní kosmodromy, budou čelit kritickému deficitu „velmi brzy“.

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Překážkou pro ambice EU jsou také omezené schopnosti sledování bojiště. Německo sice plánuje do roku 2030 investovat do vojenské vesmírné infrastruktury 35 miliard eur, jeho systém ale dokáže poskytnout čerstvý snímek pohybu na východním křídle NATO zhruba jednou za 45 minut. Čínské průzkumné satelity přitom podle odhadů obnovují data každých šest minut, tedy více než sedmkrát rychleji.

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Kubilius poukázal na to, že Moskva již běžně pozemními prostředky ruší evropský navigační systém Galileo i GPS, a zmínil případ, kdy dvojice ruských špionážních družic na orbitě těsně sledovala německé vojenské satelity. Rusko navíc v minulosti úspěšně otestovalo sestřelení satelitu balistickou střelou A-235 a Čína disponuje aparáty s robotickými rameny schopnými strhnout cizí družice z dráhy.

„Musíme na naší straně vyvinout prostředky, jak náš majetek ve vesmíru bránit všemi nezbytnými nástroji a jak dokážeme naše satelity nahrazovat,“ řekl Kubilius.

Evropa byla dosud závislá na americkém zpravodajství a komerční síti Starlink Elona Muska, která čítá na 11 tisíc satelitů. Chystaná evropská síť Iris2 bude operovat v nesrovnatelně menším měřítku.

Spojené státy navíc nedávno oznámily rozmístění vlastních zbraní na oběžné dráze pro obranu před útoky. Jak ale Kubilius v rozhovoru přiznal, Američané Evropské unii dosud nesdělili, o jaké zbraně jde, ani jaké jsou přesné důvody jejich nasazení.

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