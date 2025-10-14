Gazu teď nejspíš čeká občanská válka, říká česká velvyslankyně v Izraeli

Diplomatka Veronika Kuchyňová Šmigolová. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Adam Hájek
  20:00
Dva roky zoufalého čekání skončily. Do Izraele se v pondělí z Gazy vrátila poslední dvacítka rukojmí a celou zemi zaplavila euforie. Ale co s rozbombardovaným palestinským územím bude dál? „V Německu po druhé světové válce proběhla denacifikace, v Gaze bude potřeba dehamásizace," říká v rozhovoru pro iDNES Premium česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.

Celý svět v pondělí obletěly záběry z návratu rukojmí a jejich dojemného shledání s rodinami. Jaká je atmosféra v Izraeli?
Včera to byla absolutní úleva a štěstí. Radovali se úplně všichni, odleva doprava. To čekání bylo opravdu dlouhé a poslední dny to bylo takové napjaté doufání. Vědělo se, že má být příměří a že mají být propuštěni rukojmí. Všichni v to doufali, ale netroufli si úplně věřit.

Je válka u konce?
Přinejmenším v té dosavadní podobě ano. Potvrdil to prezident Trump a řekl i premiér Netanjahu, čili to jsou věci, ze kterých se poměrně těžko ustupuje. Válka v Gaze skončila, ale to samozřejmě nemusí nutně znamenat věčný mír a východ slunce nad Blízkým východem, jak říkal prezident Trump ve svém projevu. Bude to však znamenat snahu o nějaký nový normál.

V Gaze jsou mocné rodinné klany a beduínské klany, které se už nechtějí podřizovat Hamásu. V následujících týdnech a měsících se budou s Hamásem střetávat a možná si pro sebe ukrojí kusy území.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

