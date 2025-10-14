Celý svět v pondělí obletěly záběry z návratu rukojmí a jejich dojemného shledání s rodinami. Jaká je atmosféra v Izraeli?
Včera to byla absolutní úleva a štěstí. Radovali se úplně všichni, odleva doprava. To čekání bylo opravdu dlouhé a poslední dny to bylo takové napjaté doufání. Vědělo se, že má být příměří a že mají být propuštěni rukojmí. Všichni v to doufali, ale netroufli si úplně věřit.
Je válka u konce?
Přinejmenším v té dosavadní podobě ano. Potvrdil to prezident Trump a řekl i premiér Netanjahu, čili to jsou věci, ze kterých se poměrně těžko ustupuje. Válka v Gaze skončila, ale to samozřejmě nemusí nutně znamenat věčný mír a východ slunce nad Blízkým východem, jak říkal prezident Trump ve svém projevu. Bude to však znamenat snahu o nějaký nový normál.
V Gaze jsou mocné rodinné klany a beduínské klany, které se už nechtějí podřizovat Hamásu. V následujících týdnech a měsících se budou s Hamásem střetávat a možná si pro sebe ukrojí kusy území.