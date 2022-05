Balkon z Romea a Julie ztékají turisté. Verona chce nádvoří vyvlastnit

Balkon původně středověkého paláce, o němž se traduje, že žila hlavní postava ze hry, je zřejmě nejnavštěvovanější památkou ve městě. Podle radnice se na známý balkon z nádvoří pod ním chodilo podívat před pandemií přes 1,5 milionu turistů ročně. S obnovou cestování a turismu se v okolí znovu začaly tvořit dlouhé fronty.

Velký počet turistů, kteří si dojdou pod balkon, aby si pořídili fotografii či selfie na památku, dlouhodobě kritizují památkáři i radnice. Památkáři navrhují, aby se dvůr pod balkonem stal součástí muzea věnovaného Romeovi a Julii. Za vstup by tak turisté platili.

Toto řešení se však nelíbí vlastníkům, jimž patří část dvora a okolních budov, kde jsou umístěné obchody. Ty by poklesem počtu turistů zřejmě přišly o část obratu. Soukromí vlastníci návrhy na regulaci počtu vstupů odmítají, a proto radnice zvažuje jejich vyvlastnění. „Tak by se město stalo jediným vlastníkem areálu, který by se tak stal celý muzeem,“ uvedl šéf místních památkářů Vincenzo Tin.

„Řízení o vyvlastnění je ale dlouhé a trvá obvykle roky,“ uvedla radní pro kulturu Francesca Brianiová. Poukázala na to, že radnice alespoň omezila maximální počet lidí, kteří se mohou na nádvoří nacházet v jeden moment.

Otázka nádvoří pod známým balkonem se podle tisku stane i tématem kampaně před komunálními volbami, které se uskuteční ve Veroně v polovině června.