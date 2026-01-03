Venezuelská viceprezidentka žádá USA o propuštění Madura i jeho manželky

  21:42
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Spojené státy k okamžitému propuštění prezidenta Nicoláse Madura. Jeho dnešní zadržení americkými jednotkami označila za únos. Ve vystoupení ve státní televizi, o němž informoval deník El Nacional, zároveň popřela spekulace o útěku do Ruska a ujistila, že zůstává ve Venezuele.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (uprostřed) a venezuelská viceprezidentka...

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (uprostřed) a venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová si podávají ruce po společné tiskové konferenci po jednání v Moskvě (1. března 2019) | foto: ČTK

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump sleduje vojenskou operaci ve Venezuele 3. ledna...
Šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald Trump sledují americkou operaci ve...
Americký ministr obrany Pete Hegseth, šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald...
„Požadujeme okamžité propuštění prezidenta Nicoláse Madura, jediného prezidenta Venezuely, a jeho manželky,“ prohlásila Rodríguezová. „To, co se děje Venezuele, je barbarství,“ dodala.

Vrtulníky, krytí a překvapení. Generál odhalil, jak Američané dopadli Madura

V prohlášení ve státní televizi viceprezidentka také uvedla, že svolala zasedání Rady národní obrany. Po jejím boku přitom stáli ministři vnitra a obrany Diosdado Cabello a Vladimir Padrino López a také její bratr Jorge Rodríguez, který je předsedou parlamentu.

Před několika hodinami americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci uvedl, že americký ministr zahraničí Marco Rubio s Rodríguezovou hovořil a že vyjádřila připravenost s Washingtonem spolupracovat.

Venezuelu budeme řídit, dokud nebude možné bezpečně předat moc, řekl Trump

Trump také tvrdil, že po zajetí Madura Američany složila Rodríguezová přísahu jako hlava státu, což ale nyní viceprezidentka popřela. Řekla, že jediným prezidentem Venezuely je Maduro.

Podle venezuelské ústavy by se nejvyššího úřadu v zemi měl v případě nepřítomnosti prezidenta ujmout viceprezident a do 30 dnů by se měly konat volby.

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Venezuelský ministr zahraničí Yván Gil dnes oznámil, že venezuelská mise při OSN formálně požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN, které by se zabývalo „zločinnou agresí“ Spojených států. Gil také odsoudil sérii „brutálních ozbrojených útoků“ Spojených států proti civilním a vojenským zařízením v Caracasu a dalších městech země.

