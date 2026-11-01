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Venezuela zaútočila na pozice kolumbijských povstalců, došlo i na bombardování

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  2:44aktualizováno  7:17
Venezuelský voják hlídá v ulicích hlavního města Caracas. (13. listopadu 2025)

Venezuelský voják hlídá v ulicích hlavního města Caracas. (13. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

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Venezuelská armáda podle nevládní organizace Fundaredes poprvé zaútočila na tábor kolumbijských povstalců z ELN ve státě Apure u hranic s Kolumbií, přičemž při bombardování mělo zemřít několik lidí a vláda se zatím nevyjádřila.

Organizace Fundaredes s AFP sdílela videozáznamy, na nichž jsou vidět těla na zemi, popadané stromy a trosky objektů, které zřejmě tvořily povstalecký tábor. Ředitel organizace Javier Tarazona uvedl, že jeden ze zaměstnanců na místě napočítal devět mrtvých. Dalších zhruba deset těl mohlo podle místních obyvatel zůstat na místě.

Podobné informace AFP poskytla také lidskoprávní aktivistka a odbornice na vojenské záležitosti Rocío San Miguelová. "Místní obyvatelé o útoku a úmrtích informovali a uvedli, že oběťmi byli členové ELN," řekla San Miguelová agentuře AFP. "V oblasti panuje velký strach, neboť lidé jsou pod obrovským tlakem partyzánské skupiny," dodala.

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V pohraniční oblasti se kromě ELN pohybují také další ozbrojené skupiny, včetně frakcí někdejších Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC), které odmítly složit zbraně po mírové dohodě z roku 2016. Skupiny soupeří o příjmy z obchodování s drogami a nelegální těžby nerostných surovin. Venezuelsko-kolumbijská hranice měří 2219 kilometrů.

ELN je po odzbrojení většiny jednotek FARC považována za nejsilnější aktivní gerilovou organizaci v Jižní Americe.

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