Západ zvyšuje tlak na Madura, požaduje zveřejnění skutečných výsledků voleb

Ústřední volební komise v pondělí označila Madura za vítěze, aniž by ovšem zveřejnila výsledky hlasování. V reakci na to vyšly do ulic tisíce lidí, jejichž většinou poklidné protesty potlačily bezpečnostní složky silou. Podle agentury AFP zemřelo nejméně 11 lidí, desítky byly zraněny a více než sedm stovek zatčeno.

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell žádá autoritářský venezuelský režim, aby protesty přestal násilně potlačovat. „Venezuelské orgány by měly přestat se zatýkáním, represemi a násilnou rétorikou vůči příslušníkům venezuelské opozice,“ uvedl ve středu Borrell. Zároveň zopakoval, že EU požaduje zveřejnění úplných volebních výsledků, jinak Madura za prezidenta neuzná.

„Vyzýváme venezuelské představitele, aby zcela transparentně zveřejnili detailní výsledky voleb, a vyzýváme zástupce volebních orgánů, aby okamžitě sdíleli všechny informace s opozicí a nezávislými pozorovateli,“ uvedla v prohlášení skupina zemí G7, jejíž součástí jsou USA, Francie, Německo, Británie, Japonsko, Itálie či Kanada. Venezuelské volební orgány prohlásily Madura za vítěze, aniž by zveřejnily celkové volební výsledky. Skupina zemí G7 také vyzvala k „maximální zdrženlivosti“ a demokratickému a mírovému řešení krize.

Podobně se vyjadřují i vlády řady zemí regionu či Spojených států. O situaci ve má ve 21:00 SELČ ve Washingtonu jednat na mimořádném zasedání Stálá rada Organizace amerických států (OAS), sdružující tři desítky amerických zemí, z nichž nejméně desítka chce přezkoumání volebních výsledků.

Maduro podle volební komise po sečtení 80 procent hlasů získal 51,2 procenta hlasů a opoziční kandidát Edmundo González Urrutia 44,2 procenta. Levicový autoritář se tak podle loajálního úřadu stal prezidentem na další šestileté období. Maduro obvinil opozici, že chystá puč a podobně se vyjádřil i ministr obrany Vladimir Padrino López, podle něhož má Maduro podporu armády, jejíž role je považována za klíčovou.

Opozice tvrdí, že má k dispozici 90 procent volebních záznamů a může dokázat, že Gonzáles dostal více než dvojnásobek hlasů proti Madurovi. Podle analytiků oslovených agenturou Reuters však bude pro oponenty režimu složité dokázat vítězství svého kandidáta a přesvědčit Madurův režim k ústupkům. Ani v minulosti opoziční protesty či tlak ze zahraničí ke změně režimu nevedly.