Poté, co Venezuelu zasáhla ničivá zemětřesení, spěchala Andreina Valerio z práce a okamžitě začala hledat téměř dvouletého syna Santiaga. Ten byl s jejím partnerem Ramsésem Mendozou v domě jejích tchánů v oblasti La Guaira. Ta utrpěla vůbec největší škody. Když žena dorazila na místo, dům byl v troskách. Její švagr Samuel Mendoza právě prohledával sutiny.
Syn, partner, švagrová, tchyně, tchán i jejich rodiče byli stále uvěznění pod troskami, stejně jako dvě další děti – devítiletý Lucas a tříletá Aranza. Ráno po otřesech odtamtud Mendoza slyšel „slyšel ženský hlas, někoho, komu jsem zpočátku nerozuměl, a jediné slovo bylo ‚pomoc‘,“ popisuje BBC.
Záchranné týmy ze Salvadoru a Španělska tam dorazily už v sobotu, ale dovnitř se jim nepodařilo dostat. Ani předtím z budovy nikoho nezachránili. Když se Andreina vrátila další den, uslyšela plakat dítě. „Stále věřím, že je můj syn naživu. Věřím, že je to můj syn. A vím, že to můj syn zvládne, stejně jako jeho rodina,“ doufá Venezuelanka.
Její blízcí patří k tisícům těch, kteří ještě čekají na záchranu. S tou nyní pomáhají i týmy ze zahraničí. Nejničivější katastrofa svého druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než sto let, si vyžádala nejméně 1 430 mrtvých a 3 238 zraněných. Obyvatelé přitom hlásí na 68 900 pohřešovaných.
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Mezinárodní pátrací, záchranné a podpůrné týmy už jsou na místě a integrovaly se mezi venezuelské záchranáře, napsala Rodríguezová na sociální síti X. Prozatímní prezidentka však čelí frustraci a kritice obyvatel, kteří viní vládu z pomalé a nedostatečné reakce v nejhůře postižených oblastech.
Při prezidentčině návštěvě zdevastované čtvrti v Caracasu ji skupina obyvatel konfrontovala a vyčítala pomalou pomoc. Obyvatelé si od zemětřesení stěžují na nedostatek záchranných týmů vyslaných vládou a těžké techniky potřebné k odstraňování sutin při pátrání po přeživších.
Humanitární organizace považují prvních 48 až 72 hodin od zemětřesení za klíčové okno pro záchranu lidí, kteří jsou ještě naživu. V nejhůře postiženém státě La Guaira na severu země se zřítilo či bylo poničeno více než 1 400 budov. Vláda omezila přístup do státu a kontrolu tam převzala armáda.
Spolupráci mezi místními a zahraničními specializovanými pátracími a záchrannými týmy koordinuje OSN spolu s venezuelskou vládou. Oblast postižená zemětřesením je zmapována a rozdělena do sektorů. Každému týmu je poté přidělen jeden sektor, v němž v poškozených budovách hledá přeživší.
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Země, které do Venezuely vyslaly záchranáře, na sociálních sítích sdílejí úspěšné záchrany lidí na místě. Na videu sdíleném ministerstvem zahraničí Spojených států američtí záchranáři spolu s venezuelskými hasiči vytahují malé plačící dítě z trosek zříceného domu. „Každý zachráněný život je vítězstvím,“ napsalo ministerstvo.
O tom, jak salvadorské týmy vyprošťovali lidi pohřbené v ruinách, informoval salvadorský prezident Nayib Bukele. Zveřejnil videa záchrany mladé dívky a jejího malého psa. Dívka zakrytá venezuelskou a salvadorskou vlajkou leží na nosítkách, má nasazenou kyslíkovou masku a mává davu.
Bukele informoval také o devětašedesátileté ženě, která podle něj záchranáře hned po vyproštění z trosek žádala o Coca-Colu. „Naši doktoři jí vysvětlili, že v této chvíli bylo nejdůležitější hydratovat ji vnitrožilně, aby se stabilizovala,“ napsal Bukele.
Kolumbijský pátrací a záchranný tým po šestihodinové operaci v La Guaiře vyprostil ze sutin jedenáctiletého chlapce. „Moisés je v bezpečí!“ sdělilo kolumbijské ministerstvo zahraničí.
Osmdesátiletou ženu, která pod sutinami v oblasti Playa Grande podle stanice CNN strávila šedesát hodin, se podařilo vyprostit hasičům z Ekvádoru a týmu ze Salvadoru. „Přišli jsme z Ekvádoru, abychom vám pomohli. Zůstaňte klidná, jsme tu s vámi, ano?“ říká ženě před jejím vyproštěním jeden ze záchranářů na videu zveřejněné hasičským oddělením z ekvádorské metropole Quito.
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Čeští záchranáři dorazili do Venezuely, v zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze sedmdesáti členů výpravy jich však devatenáct zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curaçao, řeší dopravu za zbytkem výpravy. Do prvních záchranářských prací by se měl český tým zapojit kolem 07:00 místního času (13:00 SELČ).
Evropská unie vyčlenila na pomoc komunitám zasaženým zemětřesením ve Venezuele pět milionů eur (121,3 milionu korun), oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. EU podle ní rovněž pomáhá záchranným složkám na místě mapováním škod a nasměrováním pomoci tam, kde je potřeba, s pomocí satelitního systému Copernicus.
Zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jejich epicentra se nacházela u města Morón na severozápadě země. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) odhaduje, že zemětřesení by mohla mít dopad na 6,76 milionu lidí. Dva miliony z nich žijí v Caracasu.