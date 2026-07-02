Venezuelský zázrak. Po osmi dnech vyprostili z trosek živého muže

O operaci nazvané Zázrak informovali na sociální síti X chilští hasiči, kromě nich se na záchraně sedmačtyřicetiletého muže podílely i týmy z USA, Portugalska, Kostariky, Salvadoru či Mexika.
Hernán Gil byl ve čtvrtek z trosek vytažen na nosítkách, zatímco záchranáři tleskali. Muž byl pak převezen do Caracasu, napsala AFP. Před Gilem se posledního živého člověka po zemětřeseních ve Venezuele podařilo z trosek dostat v úterý, kdy jordánský tým zachránil tříletého chlapce.
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„Je to směs emocí, je šťastný a zároveň má velký strach. My ale doufáme, že za několik hodin bude mít tento příběh šťastný konec,“ řekl stanici CNN několik hodin před Gilovou záchranou Exequiel Gallardo z týmu chilských hasičů. „Snažíme se vytvořit tunel, abychom se k němu dostali, ale je to velmi obtížné,“ dodal.
Gil pracoval jako hlídač v několikapatrovém obchodním centru, když 24. června večer sever Venezuely zasáhly ani ne minutu po sobě dva otřesy o síle 7,5 a 7,2. Podle agentury AFP zůstal uvězněn v troskách vrátnice a život mu zachránilo to, že se schoval pod stolem.
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Záchranáři ho podle serveru CNN Espaňol lokalizovali v neděli a posléze s ním navázali kontakt a podávali mu výživu hadičkou.
Na severu Venezuely pracují od minulého týdne týmy záchranářů z více než dvaceti zemí, včetně Česka. Zemětřesení si vyžádalo podle středečních oficiálních údajů nejméně 2295 obětí na životech, dalších na 11 270 lidí bylo zraněno. Několik desítek tisíc lidí se ale stále pohřešuje, podle odhadu úřadu OSN z minulého týdne je nezvěstných na 50 tisíc osob.