„Byli jsme na ulici a museli jsme se držet aut,“ popsal drtivé otřesy Michael Alicastro. Ze zřícené čtrnáctipatrové budovy v Caracasu pomohl zachránit pět lidí a jedno domácí zvíře.
Obyvatelé se snaží pomáhat všemi možnými způsoby. „Antonio žije!“ křičela podle portálu El País jedna žena, které se podařilo zkontaktovat s přeživším ve zhroucené budově. Sousedé se do ní vydali, aby zachránili co nejvíce lidí.
Záchranáři, z nichž většinu tvoří policisté, postrádají potřebné vybavení. Žádají o lana a baterky.
Někteří obyvatelé si stěžují na pomalou a nedostatečnou reakci úřadů. „Když zapnete televizi, žádný kanál o tom, co se děje, neinformuje. Neexistují žádné oficiální zprávy; nevíme, kolik lidí je zasaženo, ani jak se organizuje pomoc. V ulicích nevidíte žádné policisty ani hasiče,“ uvedel Javier, který žije ve čtvrti La Candelaria v centru Caracasu. Zdi jeho domu jsou popraskané a okna vytlučená.
Nejsilnější zemětřesení ve Venezuele za desítky let zasáhlo obyvatele nepřipravené a zanechalo je šokované a vyděšené. Lidé v panice vybíhali z třesoucích se budov a s křikem prchali, aby si zachránili život.
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„Schody se utrhly, celá zeď popraskala. Ze stropu padaly věci. Bylo to hrozné,“ popsala bankovní úřednice Odalis Escalonaová zkázu nákupního centra v hlavním městě. Podle jiné svědkyně, Zeniy Gonzalezové, byly otřesy tak silné, že lidé museli chvíli počkat, než mohli seběhnout po eskalátoru.
Novinářka Nicole Kolsterová se pro svou ochranu zaklínila mezi zeď a vchodové dveře. Ve svém bytě v sedmém patře zůstala docela dlouho, než uslyšela sousedy vyzývající lidi k evakuaci. „Bylo to tak silné, že jsem si myslela, že na mě ta budova spadne,“ sdělila stanici BBC.
Někteří Venezuelané připouštějí, že zpočátku netušili, co se děje. „Jel jsem po dálnici a měl jsem pocit, jako bych někoho přejel,“ popsal řidič Favio, jak ho náhlý otřes překvapil. Veterinářka María José del Pinová si zase myslela, že slyší parkující náklaďák.
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„Stále jsme venku na ulici. Nechceme se vracet domů ze strachu, že by se mohly zřítit, protože konstrukce mnoha domů ve Venezuele jsou křehké,“ dodává veterinářka. Netuší, co se stalo s jejími příbuznými, protože nefunguje mobilní signál, pouze wi-fi. Popadané sloupy elektrického vedení navíc znamenají, že obyvatelé jsou i bez elektřiny.
Takto silná zemětřesení nejsou ve Venezuele běžná. Přesto se jí úplně nevyhýbají. Ničivé zemětřesení zemi postihlo v roce 1967. Pamětníci nicméně říkají, že to letošní bylo ještě citelnější.
„Tohle zemětřesení bylo hrozné,“ uvedla osmdesátiletá důchodkyně Maria Romerová. „Dokonce ještě horší než to v roce 1967.“