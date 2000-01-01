náhledy
Při dvou silných zemětřeseních, která v noci na čtvrtek SELČ zasáhla oblast západně od metropole Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí a 700 je zraněných, oznámila prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Toto číslo velmi pravděpodobně ještě poroste. V zemi platí stav nouze. Na dílo zkázy se podívejte ve fotogalerii.
Autor: ČTK
Skutečná tragédie se podle prezidentky stala ve městě La Guaira. „Zřítily se desítky budov a my se nyní věnujeme náročnému úkolu zachraňovat životy těch, které nám Bůh dovolí zachránit,“ uvedla prezidentka ve vysílání místní televize.
Autor: Profimedia.cz
První zemětřesení o síle 7,2 mělo epicentrum asi 28 kilometrů na západ od města Morón a jeho ohnisko bylo v 13kilometrové hloubce.
Autor: Profimedia.cz
Krátce nato Americká geologická služba (USGS) ohlásila otřesy o síle 7,5. Toto zemětřesení bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum se nacházelo 16 kilometrů na jihozápad od Morónu.
Autor: Profimedia.cz
Mnoho obyvatel Carcasu se hned po zemětřesení ocitlo bez dodávek proudu a internetu. Jeden svědek uvedl, že na straně jejich bytu poprskala zeď a rozbilo se sklo ve vstupní hale.
Autor: ČTK
Ministr vnitra Diosdalo Cabello vyzýval lidi, aby zůstali venku, protože následné otřesy mohou způsobit další škody. Naznačil, že nějací lidé mohou být zranění, a vyzval řidiče, aby uvolnili průjezd pro sanitky a další záchranářská vozidla.
Autor: ČTK
V době zemětřesení bylo mnoho lidí doma, protože na středu připadal ve Venezuele státní svátek připomínající vítěznou bitvu u Caraboba v roce 1821. Povstalecká armáda bojující za nezávislost pod vedením Simóna Bolívara porazila španělskou královskou armádu vedenou maršálem Miguelem de la Torre.
Autor: ČTK
Na této fotce je vidět i fotbalový míč, který připomíná současné MS konané v USA, Mexiku a Kanadě. Venezuela se na šampionát neprobojovala.
Autor: ČTK
Na neštěstí reagoval i americký prezident Donald Trump. Nabídl okamžitou pomoc. Uvedl, že nařídil americkým úřadům, aby jednaly rychle.
Autor: ČTK
Americký ministr zahraničí Mark Rubio na síti X uvedl, že na pokyn prezidenta Trumpa do Venezuely okamžitě vysílá pátrací a záchranné týmy i humanitární pomoc.
Autor: ČTK
Mnozí lidé byli v šoku, protože se na domech zřítily celé stěny a z ulice byl vidět i nábytek.
Autor: ČTK
Nejtragičtější zemětřesení v historii amerického kontinentu a jedno z nejhorších neštěstí svého druhu vůbec postihlo v lednu 2010 Haiti. Snímek je aktuální z Venezuely.
Autor: ČTK
Půlminutové otřesy o síle sedmi stupňů si v nejchudší zemi západní polokoule vyžádaly podle odhadů přes 200 000 obětí a ještě dva týdny děsily obyvatele ostrova následné otřesy. Snímek je aktuální z Venezuely.
Autor: ČTK
Zemřela i řada diplomatů OSN včetně šéfa její mise na Haiti (MINUSTAH) Hediho Annabiho. Také tento snímek pochází z Venezuely.
Autor: Reuters