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Dílo zkázy na státní svátek. Venezuela vyhlásila po zemětřesení stav nouze

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  10:58
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Nejhorší následky neslo... Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Nejhorší následky neslo... Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. Nejhorší následky neslo... Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (25. června 2026) Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (25. června 2026) Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)
Při dvou silných zemětřeseních, která v noci na čtvrtek SELČ zasáhla oblast západně od metropole Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí a 700 je zraněných, oznámila prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Toto číslo velmi pravděpodobně ještě poroste. V zemi platí stav nouze. Na dílo zkázy se podívejte ve fotogalerii.

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