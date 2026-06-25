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Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo
Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.
Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu
Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...
Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion
V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...
Auto vyjde levněji než letadlo. Nehoda v zahraničí vás však může stát miliony
Dovolená autem zůstává i letos jedním z nejlevnějších způsobů cestování k moři. Kdo cestuje s celou rodinou, může oproti letadlu ušetřit tisíce korun, navíc nemusí řešit pohodlí ani limity zavazadel....
Koalice chce snadnější výměny úředníků. Riskujete ztrátu miliard eur, řekl Hřib
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě prosadila nový zákon o státních zaměstnancích. Má usnadnit výměnu státních úředníků. Jejich zaměstnávání se bude více blížit běžnému pracovnímu poměru....
Policie znovu hledala nebezpečnou ženu s nožem, našli ji na nádraží
Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné pětatřicetileté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie tak...
Majitel domu tasil na zloděje meč. Lapka mu ujel na kole, zapomněl si ale mobil
Nepříjemné překvapení čekalo na majitele domu v Pardubicích, když se vracel domů. Zjistil totiž, že dveře u hlavního vchodu jsou vypáčené a uvnitř je zloděj. Mezi muži se pak strhla bitka, při které...
Mezi projekcemi na drink. KVIFF láká na moderní klub v Zámeckých lázních
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF) letos v Zámeckých lázních představí nový festivalový klub BADEN powered by Visa. Koncept slibuje, že propojí kulturní program s moderními...
Vlna veder síť neohrozí, hlásí energetici. Klimatizace ji zatíží jen o pár procent
Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizaci zvýšilo spotřebu elektřiny proti normálu v období provozní špičky zhruba o jedno až dvě procenta. Zatížení sítí...
Hazardéry u smíchovského nádraží brzdí nové bariéry, někteří dál riskují
Nebezpečná lokalita u pražského smíchovského nádraží konečně prochází úpravami. Parkoviště, kudy si lidé zkracovali cestu mezi zastávkami, z jedné strany uzavřely betonové zábrany. Právě tady lidé...
Porno, hra na nacistu. Totální šok, říká o chování dětí na internetu Babiš
Experti z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) představili materiály, které mapují chování českých dětí na internetu. Upozorňují, že děti přicházejí do kontaktu s internetem ve velmi nízkém věku....
Matka nechala spící děti v rozpáleném autě a šla nakupovat. Vytáhli je hasiči
Hasiči v pátek odpoledne vyprošťovali dvě malé děti ze zamčeného auta v ulici U Děkanky v Praze 4. Matka nechala spící ratolesti ve voze a odešla nakupovat, přestože dnes teploty v hlavním městě...
Manželku udusil igelitovým pytlem, soudí muže. Dejte mi domácí vězení, plakal
Případ muže z Orlickoústecka, který podle obžaloby minulý rok v lednu zavraždil svou manželku, začala v pátek projednávat pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Smrt matky dvou dětí...
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VIDEO: Dvě rodiny se po luxusní plavbě popraly v přístavu, dostaly doživotní zákaz
Závěr dovolené v Karibiku se v miamském přístavu zvrtnul v hromadnou rvačku. Dvě rodiny se do sebe pustily po vylodění z výletní lodě Carnival Conquest. Policie sice nakonec nikoho nezatkla, ale 16...
Jakou hrají USA roli? ptá se Lavrov. Trvá na tom, že na Aljašce došlo k dohodě
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pátek vyzval k objasnění role Spojených států ve snahách ukončit rusko-ukrajinskou válku. Uvedl to v reakci na komentář svého amerického protějšku Marka Rubia....