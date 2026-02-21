Venezuela po tlaku Spojených států udělila amnestii 379 politickým vězňům

Autor: ,
  9:12
Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům. Oznámil to poslanec Jorge Arreaza, který je autorem zákona o amnestii schváleného den předtím. Vláda prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové jedná pod tlakem Spojených států. Přijetí zákona přislíbila po sesazení a zajetí někdejšího prezidenta Nicoláse Madura.
Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky...

Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky Nobelovy ceny míru Marie Coriny Machadové, mezi svými příznivci poté, co bylo zrušeno jeho domácí vězení v návaznosti na schválení amnestie pro politické vězně. (20. února 2026) | foto: Reuters

Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky...
Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky...
Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky...
Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky...
27 fotografií

Arreaza v televizi uvedl, že „amnestie má být udělena a propuštěno má být přibližně 379 vězňů mezi dnešním večerem a zítřejším ránem“. Státní zastupitelství podle něj podalo žádosti o amnestii příslušným soudům.

Na možné propuštění svých blízkých čekají u věznic již týdny jejich příbuzní. Amnestie se ale nevztahuje na všechny. Netýká se vojáků a policistů, kteří se účastnili akcí, které byly označeny za teroristické, a vztahuje se jen na 13 konkrétních období v čase prezidenství zesnulého Huga Cháveze (1999–2013) a jeho nástupce Nicoláse Madura.

Venezuela kývla na zákon o propuštění politických vězňů. Dotkne se stovek lidí

„Mnozí z nás vědí, že zákon o amnestii se našich rodin netýká,“ řekla agentuře AFP devětatřicetiletá Hiowanka Avilaová ještě před oznámením amnestie. Její bratr, třicetiletý Henryberth Rivas, byl v roce 2018 zatčen a obviněn z účasti na pokusu o atentát na Madura. „Můžeme jen čekat na další opatření, možná na milost,“ naříkala žena před věznicí Rodeo 1 vzdálené asi 40 kilometrů od Caracasu, kde si trest odpykává mnoho vojáků nebo policistů.

Podle nevládní organizace Foro Penal opustilo vězeňské cely od začátku ledna, kdy prozatímní vláda oznámila podmíněné propouštění, 448 politických vězňů. Byl mezi nimi i Čech Jan Darmovzal zadržený při turistické návštěvě země v září 2024. Téměř 650 dalších disidentů ale stále ve vězení zůstává.

Vstoupit do diskuse

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Venezuela po tlaku Spojených států udělila amnestii 379 politickým vězňům

Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky...

Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům. Oznámil to poslanec Jorge Arreaza, který je autorem zákona o amnestii schváleného den předtím. Vláda prozatímní prezidentky Delcy...

21. února 2026  9:12

Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 32,6 %. Druhá zůstává ODS, těsně za ní je STAN, které zaznamenalo nárůst na 14,6 %. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD, naopak Motoristé by neuspěli,...

21. února 2026  8:48

Zakázat dětem sociální sítě? Dobrý nápad, říká oceněný učitel z prvního stupně

Učitel ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích Michal Štefan

Učitel ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích Michal Štefan uspěl v regionálním kole ankety Zlatý Ámos – stal se Ústeckým Ámosem a postoupil do celostátního semifinále. „Na začátku je vždy...

21. února 2026  8:16

Tvůrce varhan v Rychnově si vytvořil pomník, nešidilo se na dřevě ani kovu

Varhaník Jiří Fuks se stará o rychnovské zámecké varhany z první poloviny 19....

Naprostý unikát skrývá kostel Nejsvětější Trojice na kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Varhany od Georga Spanela jsou posledním exemplářem velkých chrámových nástrojů z první poloviny 19....

21. února 2026  7:05

Doba nejistoty kvůli energiím pro živnostníky skončila, letos se vyplatí fixovat

Premium
ilustrační snímek

Vývoj posledních let ukázal, že energie mohou během krátké doby dramaticky změnit finanční situaci firem. Dnes je však trh stabilnější, předvídatelnější a ceny jsou na úrovni, která podnikatelům...

21. února 2026

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

Premium
ilustrační snímek

Ministerstvo životního prostředí řeší, jak daleko mohou obří větrné elektrárny stát od obydlí lidí. Mnozí se totiž bojí nekontrolovaného rozvoje větrníků a vlivu na jejich život.

21. února 2026

Zákaz uklízení i půlnoční knedlíčky. Oslavy čínského nového roku krok za krokem

Premium
Červené lampiony a davy. První den Nového roku se davy Číňanů valí do chrámů,...

Od naší spolupracovnice v Číně Jak Číňané slaví lunární nový rok: rodina musí být na svátky spolu, to je zákon. Vše má skrytou symboliku – třeba nudle na talíři značí dlouhověkost, ryba nadbytek. Rok koně je tady.

21. února 2026

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

21. února 2026

Bolestná historie Francie. Mluvící buben se po sto letech vrátil do Pobřeží slonoviny

Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová promlouvá k publiku během...

Francie v pátek oficiálně vrátila Pobřeží slonoviny takzvaný mluvící buben, který z této západoafrické země začátkem minulého století odvezli francouzští kolonialisté. Ceremoniálu v Paříži se...

20. února 2026  22:25

Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla...

Hasiči v pátek několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun, uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranáři měli v péči tři lidi,...

20. února 2026  22:22

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

ilustrační snímek

Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin...

20. února 2026  22:18

Konflikt mužů v Rudné u Prahy skončil vzájemným pobodáním

Konflikt mezi dvěma muži v Rudné u Prahy skončil pobodáním. (20. února 2026)

Po konfliktu dvou mužů skončili oba s bodnými zraněními. Jednoho z nich policie zadržela. Druhý je stále v nemocnici. Příčinu střetu úřady zatím nezjistily.

20. února 2026  22:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.