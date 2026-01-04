Americký prezident Donald Trump na sobotní tiskové konferenci řekl, že žádný americký voják nezahynul, několik jich ale utrpělo zranění. Podle informací NYT bylo zraněno asi šest amerických vojáků.
Trump označil za mimořádný úspěch to, že žádný americký voják během operace nepadl. Generál Dan Caine, který Trumpa na tiskové konferenci doprovázel, uvedl, že venezuelská armáda zasáhla jednu z amerických helikoptér, stroj ale zůstal schopný letu a misi dokončil.
O asi šesti zraněných Američanech se s odvoláním na dva americké činitele zmiňuje i list New York Post, podle kterého je ve výčtu i posádka zasažené helikoptéry.
Trump na tiskové konferenci hovořil mimo jiné o tom, že během operace zemřela řada Kubánců, kteří Madura chránili. Kuba je blízkým spojencem Venezuely a v zemi působí její bezpečnostní složky.
Madura přepravili do New Yorku. Šťastný nový rok, popřál spoutaný po příletu
Mezi mrtvými na venezuelské straně nejsou jen vojáci, ale podle NYT také civilisté. S odvoláním na rodinu deník napsal, že při útoku ve městě Catia La Mar severně od Caracasu zemřela 80letá Rosa Gonzálesová a další civilista tam byl zraněn.
Zásah tamního bytového domu ukazují i zveřejněné fotografie. Americké síly v noci na sobotu zaútočily i na cíle mimo Caracas.
O mrtvých civilistech už v sobotu bez podrobností informovaly venezuelské úřady. Země dosud ale oficiálně počty vojenských ani civilních obětí nezveřejnila.