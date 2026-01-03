USA nejde o právo, zajetí Madura je silná karta. Hrozí vojenská eskalace, říká expert

Americký prezident Donald Trump a venezuelský vudce Nicolas Maduro. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Ratner
  14:25
Zajetí Madura nemusí znamenat konec diktatury, ale začátek násilného konfliktu. Armáda a režim budou svá privilegia bránit. „I cílená operace na zajetí lídra může skončit masakrem v ulicích. Nabízejí se silné paralely s invazí do Panamy, která stála stovky životů,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz iberoamerikanista z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Karel Kouba.

Spojené státy zajaly venezuelského vůdce Madura a prezident Trump to ospravedlňuje tím, že jde o válku s drogovými kartely. Znamená zásah jednotek Delta Force definitivní konec diplomatických sankcí a začátek nové doktríny, kdy USA budou fyzicky likvidovat vlády označené za narkoteroristické?
Myslím, že Donald Trump si nechá otevřené obě možnosti. Jeho politika je tak nevypočitatelná, že bude provádět vojenské zásahy tam, kde se mu to hodí a kde neočekává velký odpor.

Latinská Amerika se brání, když nastane vojenská intervence. A často to má za následek krvavé občanské války. Nabízejí se silné historické paralely.

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.