Spojené státy zajaly venezuelského vůdce Madura a prezident Trump to ospravedlňuje tím, že jde o válku s drogovými kartely. Znamená zásah jednotek Delta Force definitivní konec diplomatických sankcí a začátek nové doktríny, kdy USA budou fyzicky likvidovat vlády označené za narkoteroristické?
Myslím, že Donald Trump si nechá otevřené obě možnosti. Jeho politika je tak nevypočitatelná, že bude provádět vojenské zásahy tam, kde se mu to hodí a kde neočekává velký odpor.
Latinská Amerika se brání, když nastane vojenská intervence. A často to má za následek krvavé občanské války. Nabízejí se silné historické paralely.