Při americkém útoku zemřelo sto lidí včetně civilistů, tvrdí venezuelský ministr

Podle venezuelských činitelů byla „chladnokrevně zabita“ velká část ochranky prezidenta Nicoláse Madura, kterého elitní americká jednotka v sobotu unesla z Caracasu do Spojených států. Také Kuba oznámila, že bylo zabito 32 příslušníků její armády a tajných služeb.
Prozatímní prezidentkou Venezuely se stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost.
Omezte vztahy s Čínou a Ruskem, jinak nebudete těžit, tlačí USA na Venezuelu
Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu uvedl, že Spojené státy mají pro Venezuelu plán o třech krocích. Ten první bude spočívat ve stabilizaci země, druhý v obnově a třetí v politickém přechodu.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve středu prohlásila, že je příliš brzy na otázku, kdy budou v zemi nové volby. „Je teď předčasné a příliš brzy na stanovení termínu voleb ve Venezuele,“ uvedla.
Bílý dům od Venezuely požaduje, aby omezila své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických vazeb. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Rodríguezové, že její země musí splnit požadavky Bílého domu, než jí bude povoleno těžit další ropu.