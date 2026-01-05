Redakce k pozdržení informací přikročily po komunikaci s vládou prezidenta Donalda Trumpa. Ta je varovala, že zveřejnění detailů by mohlo ohrozit americké vojáky zapojené do operace, uvedl Semafor s odvoláním na lidi obeznámené s jednáním mezi vládou a redakcemi.
Podle zdrojů Semaforu šlo o vědomé redakční rozhodnutí v souladu s dlouhodobou praxí části amerických médií v otázkách národní bezpečnosti.
„Rozhodnutí v newyorských a washingtonských redakcích zachovat oficiální tajemství odpovídá dlouhodobým americkým novinářským tradicím,“ píše Semafor a dodává, že redakce informace zadržely, přestože v USA neexistuje právní mechanismus, který by vládě umožnil médiím zveřejnění utajovaných skutečností zakázat.
Stalo se tak v době neobvykle silného nepřátelství amerického prezidenta vůči tradičním velkým médiím, jejichž zpravodajství o národní bezpečnosti zůstává ve Spojených státech dominantním, připomněl web.
Podobné zdrženlivé chování médií má v USA precedenty, například během invaze v kubánské Zátoce sviní či při odkladu zveřejnění informací o odposlechových programech po 11. září.
Venezuelský nejvyšší soud americké zadržení Madura a jeho přepravě do USA pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala prezidentské pravomoci.
Soudci zatím neprohlásili Madura s konečnou platností za nepřítomného, což by vedlo k vyhlášení předčasných voleb do 30 dnů. Trump v sobotu naznačoval, že USA budou zemi dočasně řídit. Uvedl také, že chce ropným společnostem z USA dočasně ve Venezuele umožnit těžbu.