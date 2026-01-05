Liberální deníky podržely Trumpa. O plánu útoku věděly předem, ale nenapsaly o něm

Autor: ,
  9:28
Americké deníky The New York Times a The Washington Post se dozvěděly předem o plánovaném tajném útoku Spojených států ve Venezuele, jehož cílem bylo zadržení prezidenta Nicoláse Madura, ale rozhodly se informace předčasně nezveřejnit. Informoval o tom portál Semafor.
Poznámky předsedy Sboru náčelníků štábů USA generála Cainea na tiskové konferenci 3. ledna 2026

Poznámky předsedy Sboru náčelníků štábů USA generála Cainea na tiskové konferenci 3. ledna 2026 | foto: AP

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
Útok USA na venezuelský Caracas v noci na sobotu 3. ledna 2026.
Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...
Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...
Redakce k pozdržení informací přikročily po komunikaci s vládou prezidenta Donalda Trumpa. Ta je varovala, že zveřejnění detailů by mohlo ohrozit americké vojáky zapojené do operace, uvedl Semafor s odvoláním na lidi obeznámené s jednáním mezi vládou a redakcemi.

Podle zdrojů Semaforu šlo o vědomé redakční rozhodnutí v souladu s dlouhodobou praxí části amerických médií v otázkách národní bezpečnosti.

ANALÝZA: Svrhávání režimů jde Americe skvěle, ale z toho, co přijde pak, propadá

„Rozhodnutí v newyorských a washingtonských redakcích zachovat oficiální tajemství odpovídá dlouhodobým americkým novinářským tradicím,“ píše Semafor a dodává, že redakce informace zadržely, přestože v USA neexistuje právní mechanismus, který by vládě umožnil médiím zveřejnění utajovaných skutečností zakázat.

Stalo se tak v době neobvykle silného nepřátelství amerického prezidenta vůči tradičním velkým médiím, jejichž zpravodajství o národní bezpečnosti zůstává ve Spojených státech dominantním, připomněl web.

Obavy z putinizace USA. Trump naznačuje, že Venezuela může být začátek

Podobné zdrženlivé chování médií má v USA precedenty, například během invaze v kubánské Zátoce sviní či při odkladu zveřejnění informací o odposlechových programech po 11. září.

Venezuelský nejvyšší soud americké zadržení Madura a jeho přepravě do USA pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala prezidentské pravomoci.

Soudci zatím neprohlásili Madura s konečnou platností za nepřítomného, což by vedlo k vyhlášení předčasných voleb do 30 dnů. Trump v sobotu naznačoval, že USA budou zemi dočasně řídit. Uvedl také, že chce ropným společnostem z USA dočasně ve Venezuele umožnit těžbu.

