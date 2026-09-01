Když americké speciální jednotky letos v lednu uprostřed noci unesly dlouholetého venezuelského diktátora Nicoláse Madura, vypadalo to jako finále hollywoodského akčního filmu. Kdo by si ale tehdy pomyslel, že to bude ta úplně nejjednodušší část celé operace?
Spojené státy zemi slíbily jasný tříbodový plán cesty k demokracii, který zahrnuje stabilizaci, ekonomickou obnovu a následné svobodné volby. Vybudování nového demokratického státu ale nelze odbýt třemi body. A Washington to ví. Současně v uplynulých týdnech sleduje ekonomické zájmy, především v ropném sektoru.
Zastánci Figuerové namítají, že právě její nevýraznost je pro vyjednávání se zakořeněnými strukturami bývalého režimu klíčová.