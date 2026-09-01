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Zákulisí gigantického paktu. Trump se ve Venezuele spřáhl s ropným místokrálem

Tomáš Ratner
  10:34

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Alejandro Betancourt | foto: alejandro-betancourt.com

Americký prezident Donald Trump slíbil Venezuele demokracii výměnou za odstranění diktátora. Devět měsíců po jeho únosu ale místo populární opoziční lídryně María Coriny Machadové vede jednání téměř neznámá Dinorah Figuerová. Lukrativní ropné zakázky mezitím řeší kontroverzní byznysmen blízký vládnoucí rodině Rodríguezových.

Když americké speciální jednotky letos v lednu uprostřed noci unesly dlouholetého venezuelského diktátora Nicoláse Madura, vypadalo to jako finále hollywoodského akčního filmu. Kdo by si ale tehdy pomyslel, že to bude ta úplně nejjednodušší část celé operace?

Spojené státy zemi slíbily jasný tříbodový plán cesty k demokracii, který zahrnuje stabilizaci, ekonomickou obnovu a následné svobodné volby. Vybudování nového demokratického státu ale nelze odbýt třemi body. A Washington to ví. Současně v uplynulých týdnech sleduje ekonomické zájmy, především v ropném sektoru.

Zastánci Figuerové namítají, že právě její nevýraznost je pro vyjednávání se zakořeněnými strukturami bývalého režimu klíčová.

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