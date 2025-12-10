USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Jen cvičný let, žádná provokace, tvrdí

Veřejné webové stránky sledující lety ukázaly, že dva stíhací letouny F/A-18 amerického námořnictva přeletěly záliv na severozápadě země a strávily více než 30 minut letem nad vodou. Venezuela tvrdí, že tato vodní plocha je součástí jejího národního území, američtí právníci i armáda ale toto tvrzení již desítky let zpochybňují.
Úředník amerického ministerstva obrany potvrdil, že oba stroje v oblasti provedly rutinní cvičný let. Nezmínil se, jestli byly stíhačky ozbrojené, poznamenal však, že během letu zůstaly v mezinárodním vzdušném prostoru. Cvičný let také přirovnal k předchozím cvičením, jejichž cílem bylo ukázat dosah amerických letadel, a dodal, že tento krok neměl provokovat.
Armáda USA již dříve do této oblasti vyslala bombardéry B-52 Stratofortress a B-1 Lancer, stroje ale letěly až k pobřeží Venezuely a podél něj. Nic nenasvědčovalo tomu, že by tato letadla někdy letěla tak blízko území jihoamerické země, jako to v úterý udělaly F/A-18, podotkla agentura Reuters.
Spojené státy zvyšují od září svou vojenskou přítomnost v Karibiku a u Venezuely, což Caracas vnímá jako nebezpečí vojenského napadení. USA navyšování vojenské přítomnosti zdůvodňují bojem proti drogovým kartelům. Dvaadvacet jejich zásahů proti lodím údajně pašujícím drogy už zabily nejméně 87 lidí. Do oblasti také vyslaly svou největší letadlovou loď USS Gerald R. Ford.
Washington navíc označil za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle amerických úřadů vede venezuelský prezident Nicolás Maduro. Ten tvrdí, že skutečným účelem operací armády USA je donutit jej k odstoupení z funkce. Samotný Trump bez podrobností dříve uvedl, že se brzy uskuteční pozemní útoky.