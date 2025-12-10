USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Jen cvičný let, žádná provokace, tvrdí

Autor: ,
  6:29
Armáda Spojených států v úterý vyslala dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Létaly tam přes půl hodiny. Podle agentury AP to bylo zřejmě nejbližší přiblížení amerických vojenských letadel k vzdušnému prostoru jihoamerické země od začátku nátlakové kampaně administrativy prezidenta Donalda Trumpa.
Stíhačka F/A-18E amerického letectva (4. října 2014)

Stíhačka F/A-18E amerického letectva (4. října 2014) | foto: AP / Shawn NickelČTK

Stíhačka F/A-18E Super Hornet na palubě USS Harry S. Truman v Rudém moři (16....
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (1. prosince 2025)
Donald Trump (30. listopadu 2025)
Venezuelský armádní nákladní vůz převážející ruské raketomety se účastní...
21 fotografií

Veřejné webové stránky sledující lety ukázaly, že dva stíhací letouny F/A-18 amerického námořnictva přeletěly záliv na severozápadě země a strávily více než 30 minut letem nad vodou. Venezuela tvrdí, že tato vodní plocha je součástí jejího národního území, američtí právníci i armáda ale toto tvrzení již desítky let zpochybňují.

Maduro promluvil o telefonátu s Trumpem. Bylo to uctivé, až srdečné, řekl

Úředník amerického ministerstva obrany potvrdil, že oba stroje v oblasti provedly rutinní cvičný let. Nezmínil se, jestli byly stíhačky ozbrojené, poznamenal však, že během letu zůstaly v mezinárodním vzdušném prostoru. Cvičný let také přirovnal k předchozím cvičením, jejichž cílem bylo ukázat dosah amerických letadel, a dodal, že tento krok neměl provokovat.

Armáda USA již dříve do této oblasti vyslala bombardéry B-52 Stratofortress a B-1 Lancer, stroje ale letěly až k pobřeží Venezuely a podél něj. Nic nenasvědčovalo tomu, že by tato letadla někdy letěla tak blízko území jihoamerické země, jako to v úterý udělaly F/A-18, podotkla agentura Reuters.

Trump uzavírá vzdušný prostor. Venezuela je letecky téměř odříznutá od světa

Spojené státy zvyšují od září svou vojenskou přítomnost v Karibiku a u Venezuely, což Caracas vnímá jako nebezpečí vojenského napadení. USA navyšování vojenské přítomnosti zdůvodňují bojem proti drogovým kartelům. Dvaadvacet jejich zásahů proti lodím údajně pašujícím drogy už zabily nejméně 87 lidí. Do oblasti také vyslaly svou největší letadlovou loď USS Gerald R. Ford.

Washington navíc označil za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle amerických úřadů vede venezuelský prezident Nicolás Maduro. Ten tvrdí, že skutečným účelem operací armády USA je donutit jej k odstoupení z funkce. Samotný Trump bez podrobností dříve uvedl, že se brzy uskuteční pozemní útoky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Jen cvičný let, žádná provokace, tvrdí

Stíhačka F/A-18E amerického letectva (4. října 2014)

Armáda Spojených států v úterý vyslala dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Létaly tam přes půl hodiny. Podle agentury AP to bylo zřejmě nejbližší přiblížení amerických vojenských letadel k vzdušnému...

10. prosince 2025  6:29

Bez propadů, bez chemie: Jak získat energii pro noční směny, učení a řízení?

ilustrační snímek

Dlouhé hodiny za volantem, práce na noční směně nebo několikadenní maraton úkolů v kanceláři nás často nutí sáhnout po rychlém nakopnutí v podobě silné kávy či koncentrovaného energy drinku. Rychlý...

10. prosince 2025

Jak rozdělit pokoj s jedním oknem? Tipy na obývák a ložnici v jednom

Ve spolupráci
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

V garsonkách nebo menších bytech s omezeným počtem místností nastává příležitost si zahrát s nábytkem tetris. Jak oddělit spaní v obýváku, a přitom zachovat dostatek světla, soukromí i pocit...

10. prosince 2025

Genetika vs. silueta: Proč některé tukové polštářky vzdorují cvičení?

Ve spolupráci
YES VISAGE

Kolikrát jste si slíbili, že do příchodu jara zatočíte s faldíky? Drželi jste dietu, dřeli v posilovně, a přesto zůstala některá místa na těle taková, jaká byla? Není to vaše selhání. Často jde o...

10. prosince 2025

EU se dohodla na odložení emisních povolenek ETS2, platit budou až v roce 2028

ilustrační snímek

Evropská unie se v úterý pozdě večer dohodla na právně závazném klimatickém cíli snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Shodla se také na nákupu...

10. prosince 2025  1:58

Z krvavých písků Arábie se rodí nový stát. Emiráty si vyřizují účty se Saúdy

Premium
Obyvatelé Adenu požadují novou nezávislost Jižního Jemenu. (8. prosince 2025)

Po jedenácti letech občanské války stojí Jemen na hraně rozpadu. Blesková ofenziva bojovníků podporovaných Spojenými arabskými emiráty obnovila letité sny o nezávislém Jižním Jemenu, který zanikl v...

10. prosince 2025

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

10. prosince 2025

Byl u obřích smluv, dluží miliardu. Kdo stojí v pozadí vyšetřovaných státních zakázek

Premium
Podnikatel Jaroslav Veverka na archivním snímku z roku 2015.

Kdysi to byl vlivný podnikatel a majitel firmy projektující důlní techniku, elektrárny i majitel chomutovského hokejového klubu. K tomu stál u zrodu politické kariéry Mirka Topolánka a jejich...

10. prosince 2025

Milionová škoda z krádeže kabelů. Dopravci ji budou vymáhat po pachatelích

Provoz vlaků na železničním koridoru u Pardubic komplikují výpadky...

Za pár kilogramů mědi milionová škoda. Kvůli krádeži kabelů z koridorové trati u Lipníku nad Bečvou byl začátkem listopadu vyřazen provoz zhruba šestikilometrového úseku hlavní železniční trasy...

10. prosince 2025

Pečení zdraží cukr a vlašské ořechy, vyletělo kakao. Naopak máslo je levnější

Premium
Recept na vanilkové rohlíčky podle Pavly Janečkové Hájkové

Předvánoční pečení se letos znovu mírně prodraží. Ačkoli se už dvě třetiny zboží prodávají ve slevových akcích, i jejich ceny letos vyskočily u pečicích surovin v průměru o osm až deset procent,...

10. prosince 2025

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:29

Volby na Ukrajině můžeme mít za dva až tři měsíce, řekl Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj (21. listopadu 2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý prohlásil, že je připraven uspořádat na Ukrajině volby. Požádá Američany a Evropany, aby pomohli zajistit bezpečnost, a také parlament o nezbytné...

9. prosince 2025  20:27,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.