Omezte vztahy s Čínou a Ruskem, jinak nebudete těžit, tlačí USA na Venezuelu

Washington rovněž vyvíjí tlak na Caracas, aby vyhostil v zemi zatím působící čínské, ruské, íránské a kubánské poradce.
Americký ministr Marco Rubio na pondělním uzavřeném brífinku pro skupinu zákonodárců představil požadavky, které Trumpova administrativa předložila Rodríguezové.
Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, výtěžek z prodeje ohlídá Trump
Zpravodajský a vojenský personál z Číny, Ruska, Íránu a Kuby bude nucen opustit Venezuelu, zatímco někteří diplomaté z těchto zemí tam budou moci zůstat, uvedly zdroje deníku The New York Times (NYT).
Washington podle Rubia odhaduje, že Caracasu zbývá pouze několik týdnů, než se latinskoamerická země bez prodeje svých ropných zásob stane finančně platebně neschopnou.
Na vývoz ropy z Venezuely se nyní vztahuje americké embargo. Z Venezuely nadále vyváží americká společnost Chevron, která posílá ropu na tankerech do Spojených států.
Trump v úterý oznámil, že Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu.
Obnovíme energetickou infrastrukturu Venezuely do 18 měsíců, slibuje Trump
Republikánský předseda senátního výboru pro ozbrojené služby Roger Wicker sdělil stanici ABC News, že plán USA ve Venezuele je postaven na kontrole její ropy. Senátor uvedl, že tam podle něj nebude nutné nasadit americké vojáky.
„Vláda má v úmyslu kontrolovat ropu, převzít kontrolu nad loděmi a tankery a žádný z nich nepopluje do Havany. A dokud se nezačnou pohybovat – doufáme, že na otevřený trh – není čím tankery naplnit, protože jsou zcela plné,“ řekl Wicker.
Čína dnes výzvu Trumpovy administrativy, aby Venezuela přetrhala své spojenectví s rivaly Spojených států, zkritizovala a označila za šikanu, píše agentura Bloomberg.
Spojené státy 3. ledna bombardovaly několik míst ve Venezuele a unesly prezidenta země Nicoláse Madura a jeho manželku do USA. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.