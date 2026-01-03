Vyjednaný odchod, naznačuje venezuelská opozice. Madurovo zatčení vyvolává otázky

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová uvedla, že vláda neví, kde se nachází prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová a chce od USA důkaz, že oba žijí. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil, Američané zadrželi Madura a odvezli ze země. Podle britské stanice Sky News, která se odvolává na zdroje z venezuelské opozice, mohlo jít o vyjednaný odchod.
Příznivci venezuelského prezidenta Nicoláse Madura mu v Caracasu vyjadřují podporu. USA provedly ve Venezuele vojenské údery, Madura zadržely a odvedly ze země. (3. ledna 2026)

„Vzhledem k této brutální situaci a brutálnímu útoku nevíme, kde se nachází prezident Nicolás Maduro a první dáma Cilia Floresová. Požadujeme od vlády prezidenta Donalda Trumpa okamžité potvrzení, že prezident Maduro a první dáma jsou naživu,“ řekla viceprezidentka Rodríguezová v audionahrávce vysílané ve státním rozhlasu.

Politička také odsoudila americký útok na Venezuelu. Podle ní vedl k úmrtím vojáků i civilistů. Přesná čísla obětí zatím nejsou známa.

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

„Spojené státy americké úspěšně provedly rozsáhlý útok proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolási Madurovi, který byl, spolu se svou manželkou, zadržen a letecky transportován ze země,“ napsal Trump. Dodal, že operace byla v souladu s americkým právem.

Stanice Sky News se odvolává na zdroje uvnitř venezuelské opozice, podle kterých bylo zadržení Madura „vyjednaným odchodem“. Maduro krátce před americkými údery na Venezuelu uvedl, že jeho země je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či o investicích do ropného sektoru.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio po zadržení Madura už nepředpokládá další akci ve Venezuele. Oznámil to republikánský senátor Mike Lee, který s Rubiem mluvil po telefonu. Šéf americké diplomacie mu sdělil, že Američané zatkli Madura, „aby stanul před soudem za trestné činy ve Spojených státech“. Podle Rubia údery ve Venezuele byly nutné pro ochranu těch, kteří prováděli zatykač.

USA na Madura vyhlásili odměnu 50 milionů dolarů, obviňují jej z obchodování s drogami a spolupráce s drogovými gangy, které zabíjejí občany USA.

List The New York Times podotýká, že podle ústavy by moc měla přejít právě na Rodríguezovou. Dodává nicméně, že situace je nejasná. USA neuznávají Madura jako legitimního prezidenta a podporují venezuelskou opozici. Jestli je schopná chopit se vlády, se rovněž zatím neví.

Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová v prosinci uvedla, že podporuje kroky Trumpa vůči Madurovu režimu. „Uvítám více a více nátlaku, takže Maduro pochopí, že musí odejít,“ uvedla na otázku, zda by byla pro vojenskou akci USA.

Její mluvčí David Smolansky oznámil, že mezi zasaženými místy byla Fuerte Tiuna, hlavní vojenská základna v Caracasu, hlavní letecká základna La Carlota, signální anténa El Volcán a přístav La Guaira.

