Guaidó je připravený schválit vojenský zásah USA ke svržení Madura

„Uděláme vše, co je nezbytné. (...) Je to evidentně polemická otázka, ale s využitím naší svrchovanosti, našich pravomocí uděláme, co je nezbytné,“ citovala agentura Guaidóa, který je předsedou parlamentu ovládaného opozicí proti socialistovi Madurovi.



Guaidó, jenž slibuje návrat k tržní ekonomice, tak odpověděl na otázku AFP, zda použije zákonné pravomoci jako předseda zákonodárného sboru a úřadující prezident ke schválení případné vojenské intervence.

Madurova vláda je obviňována z pronásledování opozice a z porušování lidských práv. Kritici jí připisují i odpovědnost za hlubokou ekonomickou a humanitární krizi, kterou Venezuela trpí. Kvůli ní ze země uprchly asi tři miliony obyvatel.

Spojené státy, většina států Evropské unie, včetně Česka, i další země uznaly Guaidóa legitimní úřadující hlavou Venezuely. Přidaly se k výzvě většiny členů takzvané Limské skupiny, aby ve Venezuele byly rychle uspořádány předčasné prezidentské volby. Do skupiny patří latinskoamerické státy jako Argentina a Brazílie, ale i Kanada.



Americký prezident Donald Trump na začátku února řekl, že vyslání armády USA do Venezuely je „jedna z možností“. Členové Trumpovy administrativy se v minulosti opakovaně tajně sešli s důstojníky venezuzelské armády, kteří plánovali Madura svrhnout.

Režim v Caracasu ale stále podporují Rusko, Čína i Turecko. V prosinci do Venezuely opět přiletěly ruské strategické bombardéry.