Druhý útok za dva týdny. Zasáhli jsme další venezuelskou loď, oznámil Trump

Autor: ,
  12:16
Americké jednotky v pondělí podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočily v mezinárodních vodách na venezuelské pašeráky drog. Tři z nich přišli o život, napsal prezident na sociální síti Truth Social. Je to druhý takový útok v tomto měsíci.

Kde přesně se americký úder odehrál, Trump nesdělil, napsal ale, že se uskutečnil pod taktovkou velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.

„K úderu došlo, když tito potvrzení narkoteroristé z Venezuely přepravovali v mezinárodních vodách drogy a směřovali do Spojených států,“ uvedl šéf Bílého domu.

Sdělil také, že tyto extrémně násilné drogové kartely jsou nebezpečím pro americkou národní bezpečnost a životně důležité zájmy USA. Při úderu podle něj neutrpěl zranění žádný z amerických vojáků.

Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí

První podobnou akci uskutečnila americká armáda začátkem září, když v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle Trumpa taktéž převážela nelegální drogy. Útok zabil 11 lidí a podle Washingtonu byl jasným vzkazem latinskoamerickým drogovým kartelům. Venezuelský ministr vnitra Diosdado Cabello ho však označil za mimosoudní zabití.

USA sestřelily další venezuelský člun. Čelíme agresi, říká Maduro
Donald Trump (14. září 2025)
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela nelegální drogy. (2. září 2025)
Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna 2025)
13 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Přívozy nahradí lávka. Lidé se mezi Roztoky a Klecany snáze dostanou přes Vltavu

Tisíce obyvatel hlavně severní části Prahy i Středočeského kraje dostaly radostnou zprávu. Hejtmanství totiž postaví lávku přes Vltavu mezi Roztoky a Klecany. Krajská rada nyní schválila záměr...

16. září 2025  12:30

Systém obřího rozsahu. Převýchově mohou v Rusku čelit desetitisíce ukrajinských dětí

Moskva odvezla ukrajinské děti na nejméně 210 míst v Rusku a okupovaných území na Ukrajině, uvedla Laboratoř pro humanitární výzkum americké Yaleovy univerzity (HRL). Ve většině lokalit se podle ní...

16. září 2025  12:26

Druhý útok za dva týdny. Zasáhli jsme další venezuelskou loď, oznámil Trump

Americké jednotky v pondělí podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočily v mezinárodních vodách na venezuelské pašeráky drog. Tři z nich přišli o život, napsal prezident na sociální síti Truth...

16. září 2025  12:16

Důležitý krok. Povodí Odry požádalo o stavební povolení k přehradě Nové Heřminovy

Povodí Odry v pondělí podalo žádost o stavební povolení k přehradě Nové Heřminovy na Bruntálsku. „Je to klíčový okamžik k realizaci této stavby,“ řekl v úterý v Nových Heřminovech ministr zemědělství...

16. září 2025  12:03

Prezident Pavel promluví před volbami k národu. Chce zklidnit situaci, řekl Kolář

Prezident Petr Pavel před sněmovními volbami promluví k národu. Redakci iDNES.cz to potvrdil šéf odboru komunikace Pražského hradu Vít Kolář. „Momentálně řešíme s Českou televizí a komerčními...

16. září 2025  11:56,  aktualizováno  11:59

Trikolora zneužila v kampani Rychlé šípy. Po výzvě skautů upravenou foglarovku smazala

Rychlé šípy jedou volit Zuzku, stálo v titulku upraveného komiksu, který někteří členové Trikolory šířili na sociálních sítích. Po upozornění Skautské nadace Jaroslava Foglara výtvor strana stáhla....

16. září 2025  11:43

Na Šumpersku se zřítil ultralehký letoun a začal hořet, pilot zahynul

Ultralehký letoun se v pondělí odpoledne zřítil na louce u Hanušovic na Šumpersku, stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel. Okolnosti havárie vyšetřuje policie i letečtí inspektoři, sdělil...

16. září 2025  11:22

Jak vypadá jejich den? Film sledující tři ženy z OnlyFans zveřejnil první ukázku

Po dokumentu V síti přichází Barbora Chalupová s novým filmem Virtuální přítelkyně. Sleduje tři ženy, které se snaží vydělávat tvorbou erotického obsahu na platformě OnlyFans. Do kin snímek vstoupí...

16. září 2025  11:15

Ústavní soud řeší nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách

Ústavní soud (ÚS) obdržel podnět strany Volt Česko, který poukazuje na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách, oznámila Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů. Soudce zpravodaje určí rozvrh...

16. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:50

Rakušanův STAN stagnuje, ministr se s výzvou obrátil na voliče Pirátů

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan se obrací na voliče Pirátů, ať se ho přijdou zeptat na cokoli. Se stranou, s níž před čtyřmi lety kandidovalo jeho hnutí společně, se nyní přetahuje o stejný typ voličů....

16. září 2025  10:50

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

16. září 2025  10:44

Další doživotí v Německu. Afghánce odsoudili za útok nožem v Mannheimu

Na doživotí poslal německý soud do vězení 26letého Afghánce za loňský útok nožem v Mannheimu. Neúspěšný žadatel o azyl pobodal na náměstí v centru západoněmeckého města šest lidí, 29letý policista...

16. září 2025  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.