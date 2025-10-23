Máme pět tisíc ruských raket, abychom se postavili hrozbě z USA, varuje Maduro

„Každá vojenská síla na světě zná sílu raket Igla-S a Venezuela jich má přesně 5000,“ uvedl Maduro. Igla-S, což je přenosná raketa určená k sestřelování letadel v nízké výšce, už byla použita při vojenských cvičeních.
Proč USA ničí jen venezuelské lodě? Trump cílí na jediného diktátora, kterého nesnáší
Manévry nařídil venezuelský prezident poté, co Spojené státy v Karibském moři nasadily sedm lodí a bojových letadel proti tomu, co označují jako obchod s drogami.
USA tak od září provedly nejméně sedm útoků, při nichž zahynulo alespoň 32 lidí.
Trump povolil CIA smrtící operace ve Venezuele. Maduro zuří a mluví o převratu
Americký prezident Donald Trump také v polovině října uvedl, že povolil americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele dělala tajné operace.
Spojené státy obviňují Madura a jeho vládu, že stojí v čele rozsáhlé organizace obchodující s drogami. Caracas to důrazně popírá a tvrdí, že Trumpova administrativa se snaží ve Venezuele prosadit změnu režimu a zmocnit se jejích významných zásob ropy.