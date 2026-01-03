Venezuelskou metropolí Caracasem otřásly výbuchy, část města je bez elektřiny

Exploze se odehrávají v době, kdy americký prezident Donald Trump hovořil o možnosti úderů na pozemní cíle ve Venezuele. Uvedl také, že dny venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jsou „sečteny“.
Exploze se odehrávají v době, kdy americký prezident Donald Trump hovořil o možnosti úderů na pozemní cíle ve Venezuele. Uvedl také, že dny venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jsou „sečteny“.
|
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro
Série nejméně sedmi výbuchů a nízko letící letadla byly podle agentury AP slyšet dnes kolem 2:00 místního času. Lidé v různých čtvrtích v reakci na to vyběhli do ulic.
„Celá země se otřásla. Je to hrozné. Slyšeli jsme výbuchy a letadla v dálce,“ uvedla podle agentury AP Carmen Hidalgo, 21letá kancelářská pracovnice, s chvějícím se hlasem. Spěchala s dvěma příbuznými, když se vraceli z oslavy narozenin. „Měli jsme pocit, jako by nás zasáhl proud vzduchu.“
Spojené státy přesunuly do karibské oblasti největší flotilu armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.
|
Američané bombardovali Venezuelu, šamani už věští Madurův pád
Dříve tento týden kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Maduro útok jednoznačně nepotvrdil, USA oznámily zásah „přístavní oblasti“.
Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po předloňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta. Trump Madura opakovaně vyzval, aby se vzdal úřadu.