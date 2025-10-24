Válka? Brzy přijde pozemní akce, řekl Trump o operaci proti Venezuele

Autor: ,
  9:26
Ve Venezuele, kterou Spojené státy obviňují z pašování drog, nastane brzy pozemní akce, prohlásil americký prezident Donald Trump. USA mají v regionu válečné lodě, které podnikají údery proti plavidlům považovaným za pašerácká. Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že USA připravují agresi proti jeho zemi s cílem svrhnout jeho vládu.
Americký prezident Donald Trump při jednání se svým argentinským protějškem...

Americký prezident Donald Trump při jednání se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem v Bílém domě (14. října 2025) | foto: ČTK

Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López (23. září 2025)
Venezuelská armádní vozidla se během vojenského cvičení přesouvají po dálnici v...
Venezuelská armádní vozidla se během vojenského cvičení přesouvají po dálnici v...
Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna...
18 fotografií

„Brzy ve Venezuele uvidíme pozemní akci,“ řekl Trump. Poznamenal, že chce informovat Kongres USA o operacích proti drogovým kartelům, ale zároveň nepředpokládá, že by požádal o vyhlášení války narkomafii.

„No, nemyslím si, že budeme nutně žádat o vyhlášení války. Myslím, že prostě zabijeme lidi, kteří přivážejí drogy do naší země. Jasné? Zabijeme je,“ řekl prezident novinářům.

Máme pět tisíc ruských raket, abychom se postavili hrozbě z USA, varuje Maduro

USA dosud podnikají údery proti lodím a ponorkám, které podle nich slouží k pašování narkotik z Venezuely. Trump též před týdnem oznámil, že povolil americké Ústřední zpravodajské službě (CIA), aby ve Venezuele prováděla tajné operace.

Zda CIA skutečně konkrétní operace ve Venezuele chystá či dokonce už provádí, není jasné. Američtí představitelé však podle listu The New York Times (NYT) v soukromí uvedli, že konečným cílem Washingtonu je sesazení Madura.

Proč USA ničí jen venezuelské lodě? Trump cílí na jediného diktátora, kterého nesnáší

Trump také komentoval zprávu listu The Wall Street Journal o tom, že USA vyslaly bombardéry B-1 do blízkosti Venezuely, aby proti této jihoamerické zemi zvýšily vojenský tlak. „Ne, je to nepravdivé,“ řekl o článku Trump. Dodal, že je z Venezuely velmi nešťastný.

Trump dále hovořil o tom, že Venezuelu využívá Čína k pašování fentanylu. Po předávkování tímto opioidem v loňském roce v USA zemřelo 48 000 lidí. Trump se chce tento měsíc v Jižní Koreji na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. „První otázka na Siho bude fentanyl,“ řekl šéf Bílého domu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Koridor Praha - Brno je po zastavení provozu průjezdný po jedné koleji

Třináct hodin byl neprůjezdný železniční koridor mezi Prahou a Brnem v úseku mezi Skalicí nad Svitavou a Letovicemi na Blanensku. Vlaky tam přestaly jezdit ve čtvrtek večer kvůli stromům popadaným na...

23. října 2025  21:24,  aktualizováno  24.10 9:32

Rychlé šípy se vracejí do Stínadel a s nimi do trafik i všechny další slavné foglarovky

Po 85 letech od prvního vydání v příloze časopisu Mladý hlasatel se do trafik vrací román Záhada hlavolamu. Je to první svazek nově připravovaného kompletního vydání knih Jaroslava Foglara. Edice...

24. října 2025  9:31

Válka? Brzy přijde pozemní akce, řekl Trump o operaci proti Venezuele

Ve Venezuele, kterou Spojené státy obviňují z pašování drog, nastane brzy pozemní akce, prohlásil americký prezident Donald Trump. USA mají v regionu válečné lodě, které podnikají údery proti...

24. října 2025  9:26

Za vraždu prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let, soud nařídil i detenci

Za dvojnásobnou vraždu prodavaček uložil Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletému mladíkovi 9 let vězení. Nařídil i detenci. Obžalovaný podle znalců trpí agresivním sadismem, což je...

24. října 2025  6:30,  aktualizováno  9:20

Chtěli mě otrávit čokoládou a lanýžovou marmeládou, tvrdí ekvádorský prezident

Ekvádorský prezident Daniel Noboa prohlásil, že se ho někdo pokusil otrávit chemikáliemi skrytými v čokoládě a lanýžové marmeládě. Doplnil, že pochutiny obdržel při veřejné akci. Lidé v zemi už přes...

24. října 2025  9:20

OBRAZEM: S „atomovou lady“ se loučili prezident Pavel, Foltýn i Vetchý

Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si ve čtvrtek večer v pražském Foru Karlín připomněli její přátelé a příznivci. Pár osobních vzpomínek na „laskavou...

24. října 2025  9:16

Du do toho p*čo, přihlásil se do boje o šéfa ODS Ivan. Utká se s Kupkou

Radim Ivan, místostarosta městské části Ostrava Jih, se přihlásil do souboje o post šéfa ODS. „Du do toho p*čo,“ napsal na sociální síti X. Speciální pozdrav s vulgaritou používají běžně ostravští...

24. října 2025  8:24,  aktualizováno  9:15

ANO, SPD a Motoristé jednají o kultuře a diplomacii. Na scénu se vrací Turek

Politici zakončí vyjednávání o programu vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů sobě. Budou se věnovat kapitolám kultury a zahraničních věcí. Jednání se podle šéfa Motoristů Petra Macinky zúčastní...

24. října 2025  5:38,  aktualizováno  9:04

Maďarsko hledá cesty, jak obejít americké protiruské sankce, řekl Orbán

Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Podle agentury Reuters to Orbán řekl v rozhovoru se státní...

24. října 2025  8:39,  aktualizováno  9:02

Nejdříve v roce 2030? Obnovu Libeňského mostu komplikuje stopnutý tendr

Nelze určit harmonogram stavby ani odhadnout celkové náklady. Taková je v současné chvíli realita obnovy Libeňského mostu, kterou nedávno z velké části zastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

24. října 2025  8:49

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Fiala se na summitu EU ukázal se skvrnou v obličeji. Důvod vysvětlil

Premiér Petr Fiala se ve čtvrtek na summitu Evropské unie sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským či hlavou Francie Emmanuelem Macronem. Z dostupných snímků lze vidět, že oproti...

24. října 2025  8:25

Policie našla nezvěstného patnáctiletého chlapce na Benešovsku, je v pořádku

Středočeští policisté vypátrali patnáctiletého chlapce, který se ve čtvrtek nevrátil ze školy domů. Chlapec potřeboval pravidelně užívat léky na ředění krve, které u sebe však neměl. Mobilní telefon...

23. října 2025  22:25,  aktualizováno  24.10 7:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.