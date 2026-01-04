A co teď? ptají se Venezuelané. Do vlády se nikdo moc nehrne, opozici Trump nevěří

„Co se stane zítra? Co se stane v příští hodině?“ ptá se obyvatel hlavního venezuelského města Caracasu Juan Pablo Petrone. „Nejsme si jisti, co teď dělat,“ připouští nejistotu další obyvatelka Yanire Lucasová.
I venezuelští emigranti jsou zmatení z turbulentního vývoje. „Je to hořkosladké,“ říká José, který nyní žije v Mexiku. „První věc, na kterou myslím, není: ‚Jsme svobodní a já jsem tak šťastný,‘. Je to: ‚Co se stane zítra?‘ Maduro je jen jednou součástí mnohem většího stroje.“
José a další Venezuelané se podle portálu The New York Times obávají, že USA nemají žádný plán pro mírové předání moci a země proto upadne v chaos živený soupeřením různých místních frakcí včetně vládních o území. V hraničních oblastech Venezuely stále působí kolumbijská guerillová Národní osvobozenecká armáda (ELN), která se může pokusit využít mocenské vakuum a destabilizovat zemi, varuje NYT.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že USA budou řídit zemi „do té doby, než bude možné provést bezpečný, řádný a uvážlivý přechod“. Řekl, že USA jsou připravené do země poslat vojáky, ale momentálně to nepovažuje za nutné.
|
Obavy z putinizace USA. Trump naznačuje, že Venezuela může být začátek
Není jasné, jakým způsobem si šéf Bílého domu řízení Venezuely představuje. Řekl, že dohlížet na zemi budou šéf americké diplomacie Marco Rubio a americký ministr obrany Pete Hegseth a neupřesnění lidé z armády.
USA očekávají od zbývajících představitelů vlády v Caracasu zásadní změny. Kohokoliv, s kým budou Spojené státy jednat, budou posuzovat podle toho, zda jejich podmínky dokáže splnit, uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru s televizí CBS. Mimo jiné je podle něj mezi požadavky odchod kolumbijských ozbrojených skupin ze země nebo ukončení vazeb na libanonský Hizballáh.
Rubio připustil, že USA nyní uplatňují vliv především prostřednictvím námořního embarga na vývoz venezuelské ropy. Trump si podle ministra ponechává volnost k dalším krokům, pokud by to považoval za nutné. Mezi konkrétní požadavky USA patří, aby byl venezuelský ropný sektor „řízen ve prospěch lidu“, dále zastavení obchodu s drogami a omezení působení gangů.
S kým hodlají USA spolupracovat?
Trump naznačil, že kontrolu Venezuely prozatím přenechá v rukou současné viceprezidentky Delcy Rodríguezové. Uvedl, že Rubio je s ní v kontaktu. „Je v podstatě ochotna udělat to, co považujeme za nezbytné k tomu, aby se Venezuela stala opět velkou,“ uvedl Trump s tím, že USA hodlají zajistit, aby Venezuele nevládli „špatní lidé“.
Rodríguezová nicméně veřejně neprojevila žádnou ochotu s USA spolupracovat. Útok odsuzuje jako porušení mezinárodního práva a slibuje, že spravedlnost si najde jeho strůjce. „Je jen jediný prezident země a jeho jméno je Nicolás Maduro,“ zdůraznila, i když ji venezuelský nejvyšší soud pověřil, aby dočasně převzala prezidentovy pravomoci.
|
Odpor vůči intervencím. Trump útokem na Venezuelu riskuje hněv příznivců z MAGA
Rubio potvrdil, že v sobotu hovořil s Delcy Rodríguezovou, dosavadní Madurovou zástupkyní, která po jeho zadržení převzala moc v Caracasu. Detaily rozhovoru však nesdělil. „Uděláme si hodnocení na základě toho, co budou dělat dál,“ řekl Rubio. Odmítl blíže popsat, jak by USA mohly Venezuelu „řídit“. Zdůraznil, že Washington bude postupovat pragmaticky podle vývoje situace.
Řada Venezuelanů je k Rodríguezové skeptická. Vnímají ji jako Madurova člověka a nečekají, že by zapříčinila pád chavismu neboli politické ideologie Madurova režimu, která může přežít i jeho zadržení a odvezení ze země.
Opozice nemá v zemi podporu, míní Trump
Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová uvedla, že jsou připraveni převzít moc. Za prezidenta chce dosadit Edmunda Gonzáleze, kterého několik zemí včetně USA uznalo za vítěze prezidentských voleb z roku 2024.
Samotný Trump ale nejeví příliš zájem opoziční hnutí podpořit. „Myslím si, že pro Machadovou bude velmi těžké být vůdkyní. Nemá v zemi podporu ani respekt.“
Americká administrativa tak tlumí očekávání rychlého přechodu k demokracii. Ministr zahraničí Rubio uvedl, že k Machadové i Gonzálezovi chová obdiv, ale zdůraznil potřebu být realistický.
„Nemůžeme očekávat, že 24 hodin po zatčení Madura bude zítra vypsán termín voleb. Očekáváme, že se to posune tímto směrem. Myslíme si, že je to v našem národním zájmu a upřímně řečeno i v zájmu obyvatel Venezuely,“ dodal Rubio.
Madurův režim nekončí s prezidentem
Pozorovatelé podotýkají, že odstranění mocenské struktury současné vlády bude mnohem komplexnější a náročnější než zbavení se Madura. „Můžete odstranit tolik částí venezuelské vlády, kolik chcete, ale k tomu, abyste dosáhli skutečného posunu, muselo by se zapojit více aktérů na různých úrovních,“ řekl stanici CNBC bývalý americký činitel zapojený do vyšetřování trestných činů ve Venezuele.
Madurův režim spoléhal na rovnováhu mezi civilní sférou a armádou. Rodríguezová představuje civilní sféru, zatímco ministr obrany Vladimir Padrino López a ministr vnitra Diosdado Cabello tu vojenskou. Oba v prohlášeních dali jasně najevo, že se nehodlají vzdát.
|
Potupa pro Rusko. Jeho obranné systémy ve Venezuele naprosto selhaly
„Pozornost se nyní soustředí na Diosdada Cabella. Protože je nejideologičtějším, nejnásilnějším a nejnepředvídatelnějším prvkem venezuelského režimu,“ podotýká venezuelský vojenský stratég José Garcia. Cabello kontroluje mocné tajné služby, ale má vliv i v armádě, ač ta oficiálně spadá pod ministerstvo obrany.
Obavy z okupace a krádeže ropných zdrojů
Ačkoliv Madurova vláda je vysoce nepopulární, současné zbývající vedení může využít krize k posílení jednoty. Mnozí Venezuelané se obávají americké okupace a i vzhledem k Trumpově slovům o obnově venezuelského ropného průmyslu za pomoci americkým firem se domnívají, že Washington si chce cynicky a neoprávněně přivlastnit ropné zdroje země, které jsou největší na světě.
„Každý, kdo oslavuje invazi gringos, je zrádce,“ zdůraznil podporovatel vlády, státní úředník Alberto González. „Ukradnou nám všechno a poníží nás. Země je nezávislá a my nemůžeme akceptovat, že Donald Trump sem přijde a říká nám, co máme dělat, a unese prezidenta.“