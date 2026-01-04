A co teď? ptají se Venezuelané. Do vlády se nikdo moc nehrne, opozici Trump nevěří

Autor:
  17:15
Venezuelané se po amerických úderech a zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura obávají budoucnosti. Mají strach z destabilizace země. Netuší, kdo bude vládnout. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zemi budou řídit USA a naznačuje spolupráci s Madurovou civilní klikou. Vůči schopnosti opozice ujmout se vlády vyjádřil skepsi.
Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby...

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala pravomoci prezidenta Nicoláse Madura poté, co jej americké jednotky zajaly a odvezly ze země. (24. srpna 2024) | foto: ČTK

Madura po zadržení deportovali do USA v poutech
Venezuelská viceprezidenta Delcy Rodríguezová (4. prosince 2025)
Příznivci venezuelského prezidenta Nicoláse Madura mu v Caracasu vyjadřují...
Příznivci venezuelského prezidenta Nicoláse Madura mu v Caracasu vyjadřují...
38 fotografií

„Co se stane zítra? Co se stane v příští hodině?“ ptá se obyvatel hlavního venezuelského města Caracasu Juan Pablo Petrone. „Nejsme si jisti, co teď dělat,“ připouští nejistotu další obyvatelka Yanire Lucasová.

I venezuelští emigranti jsou zmatení z turbulentního vývoje. „Je to hořkosladké,“ říká José, který nyní žije v Mexiku. „První věc, na kterou myslím, není: ‚Jsme svobodní a já jsem tak šťastný,‘. Je to: ‚Co se stane zítra?‘ Maduro je jen jednou součástí mnohem většího stroje.“

José a další Venezuelané se podle portálu The New York Times obávají, že USA nemají žádný plán pro mírové předání moci a země proto upadne v chaos živený soupeřením různých místních frakcí včetně vládních o území. V hraničních oblastech Venezuely stále působí kolumbijská guerillová Národní osvobozenecká armáda (ELN), která se může pokusit využít mocenské vakuum a destabilizovat zemi, varuje NYT.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že USA budou řídit zemi „do té doby, než bude možné provést bezpečný, řádný a uvážlivý přechod“. Řekl, že USA jsou připravené do země poslat vojáky, ale momentálně to nepovažuje za nutné.

Obavy z putinizace USA. Trump naznačuje, že Venezuela může být začátek

Není jasné, jakým způsobem si šéf Bílého domu řízení Venezuely představuje. Řekl, že dohlížet na zemi budou šéf americké diplomacie Marco Rubio a americký ministr obrany Pete Hegseth a neupřesnění lidé z armády.

USA očekávají od zbývajících představitelů vlády v Caracasu zásadní změny. Kohokoliv, s kým budou Spojené státy jednat, budou posuzovat podle toho, zda jejich podmínky dokáže splnit, uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru s televizí CBS. Mimo jiné je podle něj mezi požadavky odchod kolumbijských ozbrojených skupin ze země nebo ukončení vazeb na libanonský Hizballáh.

Rubio připustil, že USA nyní uplatňují vliv především prostřednictvím námořního embarga na vývoz venezuelské ropy. Trump si podle ministra ponechává volnost k dalším krokům, pokud by to považoval za nutné. Mezi konkrétní požadavky USA patří, aby byl venezuelský ropný sektor „řízen ve prospěch lidu“, dále zastavení obchodu s drogami a omezení působení gangů.

S kým hodlají USA spolupracovat?

Trump naznačil, že kontrolu Venezuely prozatím přenechá v rukou současné viceprezidentky Delcy Rodríguezové. Uvedl, že Rubio je s ní v kontaktu. „Je v podstatě ochotna udělat to, co považujeme za nezbytné k tomu, aby se Venezuela stala opět velkou,“ uvedl Trump s tím, že USA hodlají zajistit, aby Venezuele nevládli „špatní lidé“.

Rodríguezová nicméně veřejně neprojevila žádnou ochotu s USA spolupracovat. Útok odsuzuje jako porušení mezinárodního práva a slibuje, že spravedlnost si najde jeho strůjce. „Je jen jediný prezident země a jeho jméno je Nicolás Maduro,“ zdůraznila, i když ji venezuelský nejvyšší soud pověřil, aby dočasně převzala prezidentovy pravomoci.

Odpor vůči intervencím. Trump útokem na Venezuelu riskuje hněv příznivců z MAGA

Rubio potvrdil, že v sobotu hovořil s Delcy Rodríguezovou, dosavadní Madurovou zástupkyní, která po jeho zadržení převzala moc v Caracasu. Detaily rozhovoru však nesdělil. „Uděláme si hodnocení na základě toho, co budou dělat dál,“ řekl Rubio. Odmítl blíže popsat, jak by USA mohly Venezuelu „řídit“. Zdůraznil, že Washington bude postupovat pragmaticky podle vývoje situace.

Řada Venezuelanů je k Rodríguezové skeptická. Vnímají ji jako Madurova člověka a nečekají, že by zapříčinila pád chavismu neboli politické ideologie Madurova režimu, která může přežít i jeho zadržení a odvezení ze země.

Opozice nemá v zemi podporu, míní Trump

Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová uvedla, že jsou připraveni převzít moc. Za prezidenta chce dosadit Edmunda Gonzáleze, kterého několik zemí včetně USA uznalo za vítěze prezidentských voleb z roku 2024.

Samotný Trump ale nejeví příliš zájem opoziční hnutí podpořit. „Myslím si, že pro Machadovou bude velmi těžké být vůdkyní. Nemá v zemi podporu ani respekt.“

Americká administrativa tak tlumí očekávání rychlého přechodu k demokracii. Ministr zahraničí Rubio uvedl, že k Machadové i Gonzálezovi chová obdiv, ale zdůraznil potřebu být realistický.

„Nemůžeme očekávat, že 24 hodin po zatčení Madura bude zítra vypsán termín voleb. Očekáváme, že se to posune tímto směrem. Myslíme si, že je to v našem národním zájmu a upřímně řečeno i v zájmu obyvatel Venezuely,“ dodal Rubio.

Madurův režim nekončí s prezidentem

Pozorovatelé podotýkají, že odstranění mocenské struktury současné vlády bude mnohem komplexnější a náročnější než zbavení se Madura. „Můžete odstranit tolik částí venezuelské vlády, kolik chcete, ale k tomu, abyste dosáhli skutečného posunu, muselo by se zapojit více aktérů na různých úrovních,“ řekl stanici CNBC bývalý americký činitel zapojený do vyšetřování trestných činů ve Venezuele.

Madurův režim spoléhal na rovnováhu mezi civilní sférou a armádou. Rodríguezová představuje civilní sféru, zatímco ministr obrany Vladimir Padrino López a ministr vnitra Diosdado Cabello tu vojenskou. Oba v prohlášeních dali jasně najevo, že se nehodlají vzdát.

Potupa pro Rusko. Jeho obranné systémy ve Venezuele naprosto selhaly

„Pozornost se nyní soustředí na Diosdada Cabella. Protože je nejideologičtějším, nejnásilnějším a nejnepředvídatelnějším prvkem venezuelského režimu,“ podotýká venezuelský vojenský stratég José Garcia. Cabello kontroluje mocné tajné služby, ale má vliv i v armádě, ač ta oficiálně spadá pod ministerstvo obrany.

Obavy z okupace a krádeže ropných zdrojů

Ačkoliv Madurova vláda je vysoce nepopulární, současné zbývající vedení může využít krize k posílení jednoty. Mnozí Venezuelané se obávají americké okupace a i vzhledem k Trumpově slovům o obnově venezuelského ropného průmyslu za pomoci americkým firem se domnívají, že Washington si chce cynicky a neoprávněně přivlastnit ropné zdroje země, které jsou největší na světě.

„Každý, kdo oslavuje invazi gringos, je zrádce,“ zdůraznil podporovatel vlády, státní úředník Alberto González. „Ukradnou nám všechno a poníží nás. Země je nezávislá a my nemůžeme akceptovat, že Donald Trump sem přijde a říká nám, co máme dělat, a unese prezidenta.“

Vstoupit do diskuse (63 příspěvků)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Tvář bombardování teď chválí okupaci. Blogeři přepisují příběh Mariupolu

Ukrajinka Marianna Vyšemyrská ve vysokém stupni těhotenství přežila ruský útok...

Prokremelští blogeři se snaží vykreslit okupaci Mariupolu jako příběh obnovy namísto zkázy. Ve svých příspěvcích ukrajinské město na břehu Azovského moře prezentují jako místo nových začátků a...

4. ledna 2026  17:31

A co teď? ptají se Venezuelané. Do vlády se nikdo moc nehrne, opozici Trump nevěří

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby...

Venezuelané se po amerických úderech a zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura obávají budoucnosti. Mají strach z destabilizace země. Netuší, kdo bude vládnout. Americký prezident Donald...

4. ledna 2026  17:15

Útočník z nákupního centra v Hradci Králové jde do vazby, hrozí mu až 20 let

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Královéhradecký okresní soud poslal do vazby dvaatřicetiletého cizince, který útočil v pátek v podvečer v hradeckém obchodním centru. Napadl teleskopickým obuškem a sekáčkem osmadvacetiletého...

4. ledna 2026  17:12

Miliardáři v Kalifornii se brání nové dani. Někteří se již přesunuli jinam

Lidé protestují proti miliardářům ve čtvrti Pacific Heights v kalifornském San...

Hrozba kalifornské daně pro miliardáře vyvolává ostrou kritiku ze strany těch nejbohatších. Odpůrci opatření tvrdí, že návrh daně vyžene obyvatele s vysokým čistým jměním jinam. Společnosti dvou...

4. ledna 2026

Vrah služek by dnes oběti hledal na internetu, líčí autor dalšího Hanáckého pitavalu

Premium
Policisté dopadli Huga Schenka v lednu 1884 přímo v jeho posteli.

Z Čech pod Kosířem na Prostějovsku až na vídeňskou šibenici to dotáhl sériový vrah služek a sňatkový podvodník Hugo Schenk. Jeho osud je nyní součástí 27 často dramatických příběhů z dějin zločinu a...

4. ledna 2026

Na ministerstvech chybí matky. Stát flexibilitu nenabízí, říká expertka

Lucie Bášová (v tmavém) a Kristýna Cejnarová, zakladatelky firmy MUMDOO. (19....

Ve státní správě pracuje jen minimum lidí na zkrácený úvazek, matky na rodičovské prakticky vůbec. Podle Lucie Bášové, spoluzakladatelky platformy Mumdoo, která propojuje ženy hledající flexibilní...

4. ledna 2026  16:28

Maduro je v newyorské vazební věznici. Šťastný nový rok, přál spoutaný po příletu

Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...

Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová, které v noci na sobotu zajalo a odvezlo ze země americké komando, jsou ve vazební věznici v newyorské čtvrti Brooklyn....

3. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  4. 1. 16:02

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

4. ledna 2026  15:55

Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína mají podle tamních úřadů na svědomí levicoví extremisté. Jak uvedl starosta metropole Kai Wegner, po požáru kabelů ze sobotního rána zůstávají...

4. ledna 2026  15:41

Omlouvám se za Okamuru, píše učitel v petici. Podepsalo ji 30 tisíc lidí

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Učitel a starosta obce Semněvice Antonín Kolář napsal petici adresovanou ukrajinskému velvyslanci v Česku Vasylu Zvaryčovi, ve které se mu omlouvá za výroky předsedy Sněmovny Tomia Okamury. Podepsalo...

4. ledna 2026  15:38

Pronájem bytu 1+1 v Janově nad Nisou
Pronájem bytu 1+1 v Janově nad Nisou

Janov nad Nisou - Hraničná, okres Jablonec nad Nisou
9 500 Kč/měsíc

Více z nabídky 101 278 nemovitostí

Playboy milující luxus a Jacksona. Syna afrického vládce si předchází USA i Rusko

Syn diktátora Rovníkové Guiney Teodora Obianga Nguemy Mbasoga, viceprezident...

Syn diktátora Rovníkové Guineje Teodora Obianga Nguemy Mbasoga, viceprezident Teodoro Nguema Obiang Mangue, se má stát příštím vládcem země a udržet rodinnou dynastii u moci. Zatím je ale znám spíš...

4. ledna 2026  15:33

Obavy z putinizace USA. Trump naznačuje, že Venezuela může být začátek

Premium
Šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald Trump sledují americkou operaci ve...

Americký prezident Donald Trump naznačil, že vojenské údery proti Venezuele a zajetí jejího prezidenta Nicoláse Madura je scénář, který se může opakovat i v dalších zemích. Z jeho strany zaznívají...

4. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.