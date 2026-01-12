Přiveze mu nobelovku? Trump přijme Machadovou, která ji chce s ním sdílet

Trump už dříve uvedl, že se s Machadovou chce sejít a že by od ní přijal její Nobelovu cenu, pokud mu ji věnuje. Šéf Bílého domu opakovaně tvrdí, že Nobelovu cenu měl loni dostat on.
Machadová v rozhovoru s televizí Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní její Nobelova cena za mír ve skutečnosti náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním.
Norský Nobelův institut před několika dny upozornil, že cenu nelze převést na jinou osobu nebo ji s ní sdílet, ani ji nelze nikomu odejmout.
Po nečekaném útoku na Venezuelu, při kterém se Američané zmocnili Madura, vyloučil Trump okamžitou podporu opozičních lídrů Machadové či Edmunda Gonzáleze jako nových vůdců země. Madura přitom USA neuznávají jako prezidenta, za kterého naopak v roce 2024 tehdejší americká vláda označila Gonzáleze.
Prozatímní prezidentkou Venezuely se nyní nicméně stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost.
To, že Washington dal přednost pokračování autoritářského režimu, zdůvodňují analytici snahou udržet ve Venezuele stabilitu. Trump totiž plánuje v zemi těžbu ropy.
Venezuela má největší zásoby této suroviny na světě. Rychlá změna režimu by také podle analytiků velmi pravděpodobně způsobila větší migrační vlnu.