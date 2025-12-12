USA se zabavením tankeru dopustily zločinu a pirátství, varoval Maduro

Loď podle informací zveřejněných Washingtonem americké síly zabavily ve středu nedaleko venezuelských břehů. Spojené státy uplatňují na dodávky venezuelské ropy do zahraničí sankce, čímž vytvářejí nátlak na autoritářskou venezuelskou vládu. Ta prodává ropu především státům ochotným porušit americká omezení, například Číně.
|
USA zabavily u Venezuely ropný tanker. A dějí se další věci, řekl Trump
Maduro označil v proslovu, který odvysílala státní televize, zabavení lodě za kriminální čin. Podle něj Spojené státy „unesly posádku, ukradly plavidlo a zahájily novou éru – éru zločineckého námořního pirátství v Karibiku“.
Podle Madura je posádka lodi nezvěstná a nikdo neví, kde se nachází. Bílý dům už dříve uvedl, že zabavená loď by měla zakotvit v americkém přístavu, kde úřady zabaví převáženou ropu.
Maduro také nařídil podniknout „vhodná diplomatická a právní opatření“ v souvislosti se zabavením tankeru. Venezuela rovněž odmítá americké údery proti plavidlům, která podle Washingtonu slouží k přepravě drog. Údery i navyšování americké vojenské přítomnosti v oblasti v uplynulých měsících označuje Caracas za americkou agresi.
Počínání Spojených států v Karibiku kritizovala také Kolumbie. Její prezident Gustavo Petro tento týden vyzval Madura, aby opustil svou funkci, a umožnil vznik přechodné vlády v zemi. Kolumbie podle agentury AFP neuznala sporné Madurovo opětovné zvolení do prezidentské funkce v loňském roce, které opozice odmítá.
|
USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Jen cvičný let, žádná provokace, tvrdí
V noci na pátek kolumbijská ministryně zahraničí Rosa Villavicenciová uvedla, že Kolumbie by mohla přijmout Madura na svém území. „Pokud tento odchod od moci znamená, že bude muset žít v jiné zemi nebo požádat o ochranu, tak Kolumbie nemá důvod mu říct ne,“ uvedla ministryně o Madurovi.