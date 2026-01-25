Rozdíly nesmí být. Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí

  7:15
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová vyzvala k nalezení dohody s opozicí. Stalo se tak tři týdny po zajetí prezidenta Nicoláse Madura při americké operaci. Americký prezident Donald Trump již dříve řekl, že by se na dění v zemi mohla podílet lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová.
Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026)

Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026) | foto: Reuters

Venezuelská viceprezidenta Delcy Rodríguezová (4. prosince 2025)
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová (24. srpna 2024)
María Corina Machadová – vůdkyně venezuelské opozice, která po zadržení...
Donald Trump na tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
„Navzdory našim rozdílným názorům se musíme setkat a dohodnout se. Proč? Přeci kvůli venezuelskému lidu,“ řekla Rodríguezová, jejíž prozatímní prezidentství může podle ústavy trvat šest měsíců před novými volbami. „Pokud jde o mír ve Venezuele, nemohou existovat žádné politické ani stranické rozdíly,“ dodala.

Trump tento týden řekl, že vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová by se nějakým způsobem mohla podílet na dění ve Venezuele. Vývoj v latinskoamerické zemi po odstranění venezuelského prezidenta Nicoláse Madura ze začátku ledna si Trump pochvaluje. Nové vedení Venezuely, v jejímž čele po únosu Madura americkým komandem stanula dřívější viceprezidentka Rodríguezová, podle Trumpa nyní se Spojenými státy spolupracuje výborně.

Možná by to šlo. Trump nevyloučil po zisku nobelovky zapojení Machadové do politiky

Za dobrou ženu pak šéf Bílého domu označil Machadovou, která mu o týden dříve věnovala svou Nobelovu cenu za mír. „Jednáme s ní a možná ji budeme moci nějakým způsobem zapojit. Moc bych si přál, aby se to podařilo; Marie, možná to budeme moci udělat,“ poznamenal Trump, aniž uvedl, jak přesně by se opoziční šéfka mohla angažovat.

Trump na tiskové konferenci, kterou agentura AFP označila za mimořádně nesourodou, také tvrdil, že Maduro drogami zabil miliony lidí ve Spojených státech a do USA poslal miliony migrantů.

Agentura Reuters tehdy označila Trumpovo vyjádření na adresu Machadové za posun, protože dříve zpochybňoval její oblibu ve Venezuele a schopnost tuto zemi vést.

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

„Skvělí a velmi stateční.“ Trump po kritice ocenil britské veterány z Afghánistánu

Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového...

Americký prezident Donald Trump v sobotu pochválil britské vojáky za jejich zapojení do války v Afghánistánu. Stalo se tak poté, co některé spojence Washingtonu pobouřil jeho výrok, že se jednotky...

25. ledna 2026  7:35

Prostějovský rodák byl expertem monarchie na školství a málem i ministrem

Rodák z Prostějova Adolf Beer byl celkem čtyřikrát zvolen poslancem parlamentu...

Příští měsíc uplyne 195 let od narození význačného prostějovského rodáka, historika a pedagoga Adolfa Beera. Ten se na univerzitách v Praze, Berlíně či Vídni připravil na politickou kariéru, která...

25. ledna 2026  6:57

Poodří má novou přírodní rezervaci. Hnízdo orla mořského lidé uvidí i z vlaku

Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady.

Jistebnické mokřady tvoří tři rybníky a pestrá mozaika luk, lesů i mokřadů na 160 hektarech. A to je nová přírodní rezervace, kterou vyhlásila 19. ledna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Stala...

25. ledna 2026  6:39

Zelená politika může rozbít EU. Plošně konat „dobro“ je drahé, říká ekonom Zámečník

Premium
Miroslav Zámečník

Jak se Čechů dotknou plánované masivní dotace německé vlády pro tamní průmysl? Proč dopad připravovaných emisních povolenek pro domácnosti (ETS 2) bude pro lidi na východě Evropské unie mnohem...

25. ledna 2026

Nafotil zázrak lidského stvoření. Převratné snímky zneužili odpůrci potratů

Ze série snímků Drama života před narozením švédského fotografa Lennarta...

Ve své době to byla revoluce, zázrak techniky. První snímek lidského plodu v polovině šedesátých let ohromil svět a číslo magazínu Life, na jehož titulní straně se objevil, se vyprodalo za čtyři dny....

25. ledna 2026

Neplýtvat neznamená vařit ze zbytků. Stále více restaurací jde cestou zero-waste

Restaurace Baldío se snaží zpracovávat i části surovin, které by jiní vyhodili....

Udržitelné vaření se v posledních letech stává větším a větším trendem. Navíc už nejde jen o ekologii, na významu v gastronomii získává i ekonomický rozměr. Vaření „ze zbytků“ ovšem vyžaduje odlišný...

25. ledna 2026

Když jde Číňan k lékaři. Kvalita péče je rozdílná, nemoc může zruinovat rodinu

Premium
Úroveň lékařské péče v Číně značně kolísá. Na snímku špičkové pracoviště na...

Od naší spolupracovnice v Číně Když se řekne zdravotní péče, v Číně to může znamenat leccos. Hodně záleží na tom, kam se k doktorovi vydáte. Rozdíly jsou nebetyčné. V praxi tak působí jako dva světy v jednom: moderní východní...

25. ledna 2026

Rozvody se zásadně mění, děti nelze fyzicky trestat, říká advokátka. S čím nově počítat?

ilustrační snímek

Od 1. ledna 2026 se rozvody v České republice zásadně změní. Novela mění způsob, jakým se lidé rozvádějí, jak soudy pracují s péčí o děti i jak se vymáhá výživné. Dochází ke spojení řízení o rozvodu...

25. ledna 2026

Mrázka zastřelili kvůli Setuze, šlo o byznys, promluvila policie. Vražda je promlčená

Premium
Kmotr František Mrázek na oslavě podniku Setuza, který se konal v červenci roku...

Je to definitivní. Vrah kmotra podsvětí Františka Mrázka, kterého zastřelil před dvaceti lety, už nikdy nebude potrestán. Vražda kontroverzního podnikatele je totiž od neděle podle zákona promlčena....

25. ledna 2026

Agenti v Minneapolisu zastřelili muže. Ať dělají svou práci, reaguje na kritiku Trump

Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu hlídají oblast, kde se...

Muž postřelený federálními agenty v Minneapolisu při sobotní potyčce zemřel. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že byl ozbrojený a agent střílel v sebeobraně. Guvernér státu Minnesota Tim Walz...

24. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  22:39

Ukrajinci děkují Česku za pomoc. Ruské útoky na energetiku nahněvaly i Slovensko

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha poděkoval Česku za praktickou pomoc, která pomáhá zmírnit energetickou krizi způsobenou ruskými útoky. K utrpení ukrajinských civilistů kvůli útokům na...

24. ledna 2026  20:49

