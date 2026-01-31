Venezuela propustí stovky politických vězňů, Rodríguezová chce vyhlásit amnestii

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová představila návrh zákona o amnestii. Díky němu by se mohly na svobodu dostat stovky politických vězňů, včetně opozičních předáků, novinářů a bojovníků za lidská práva.
Příbuzní zadržených se shromáždili v blízkosti El Helicoide, sídla venezuelské tajné služby a věznice v Caracasu ve Venezuele. Ten den úřadující prezidentka Delcy Rodríguezová oznámila návrh zákona o amnestii, který by mohl vést k propuštění stovek vězňů, včetně opozičních vůdců, novinářů a aktivistů za lidská práva zadržených z politických důvodů. (31. ledna 2026) | foto: AP

„Rozhodli jsme se prosadit zákon o všeobecné amnestii, který by se vztahoval na celé období politického násilí od roku 1999 do současnosti,“ citovala Rodríguezovou agentura AFP.

Rodríguezová rovněž oznámila rozhodnutí uzavřít nechvalně známou věznici Helicoide v Caracasu, kterou provozuje tajná služba a která figurovala ve zprávách nezávislých expertů OSN o porušování lidských práv.

O amnestii dlouhou dobu usilovala venezuelská opozice podporovaná Spojenými státy. Návrh je podle agentury AP dalším ústupkem ze strany Rodríguezové, která se do čela země dostala poté, co venezuelského prezidenta Nicoláse Madura tento měsíc unesly americké jednotky do Spojených států.

USA uvolnily sankce na venezuelský ropný průmysl, zároveň hrozí spojencům Kuby

Podle odhadů venezuelské nevládní organizace Foro Penal je ve Venezuele nejméně 711 politických vězňů, včetně 65 cizinců, píše AFP.

Lídryně venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová uvedla, že plánovaná amnestie je výsledkem tlaku ze strany Spojených států. „Není to dobrovolné gesto režimu,“ dodala. Vyjádřila rovněž naději, že političtí vězni se v brzké době budou moci vrátit ke svým rodinám.

Machadová tento měsíc předala americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi svou Nobelovu cenu za mír v gestu, jímž si podle komentátorů chtěla získat přízeň šéfa Bílého domu. Trump po sesazení Madura nepodpořil Machadovou jako vůdkyni Venezuely.

16. ledna 2026
