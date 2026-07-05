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Ve Venezuele pomáhají zachraňovat přeživší i psi, včetně těch z Česka

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  22:04
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...

Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních speciálně vycvičení psi. Pomocí čichu prohledávají budovy, sutiny a plazí se pod rozbitými betonovými deskami. Desítky chlupatých pátračů z dvaceti zemí, včetně České republiky, tak pomáhali téměř 30 tisícům záchranářů a přes 3 300 mezinárodním zdravotníkům, kteří bojují s časem, aby našli více než týden po zemětřeseních ty, kteří přežili. (5. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních...
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Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních speciálně vycvičení psi. Pomocí čichu prohledávají budovy, sutiny a plazí se pod rozbitými betonovými deskami. Desítky chlupatých pátračů z dvaceti zemí, včetně České republiky, tak pomáhali téměř 30 tisícům záchranářů a přes 3 300 mezinárodním zdravotníkům, kteří bojují s časem, aby našli více než týden po zemětřeseních ty, kteří přežili.

Křížence border kolie s každým okem jinak barevným, jemuž členové venezuelského psího záchranného týmu K-SAR ECID říkají Cunami, očichává sutiny a prohrabává si cestu zkázou, kterou po sobě zanechala červnová zemětřesení. Jde o jeho poslední záchrannou misi, na které během deseti dnů pomohl objevit záchranářům 25 přeživších uvězněných pod troskami budov.

„Odchází na vrcholu kariéry, kdy prokázal odvahu a nasazení v terénu,“ říká o Cunamim pro server americké televizní stanice CNN K-SAR ECID.

Cunami ale není ve Venezuele ojedinělý čtyřnohý hrdina. Desítky profesionálně cvičených psů z více než dvaceti zemí tráví dny detekováním lidského pachu pod sutinami zničených budov.

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Podle předsedy venezuelského parlamentu Jorgeho Rodrígueze se záchranných akcí účastní kolem 137 pátracích a záchranářských psů.

Například belgický ovčák Bart pomohl zachránit dvě děti a z trosek díky němu vytáhli záchranáři šest těl. Bart je součástí vojenské mise, kterou vyslala vláda argentinského prezidenta Javiera Mileie na podporu záchranných akcí ve Venezuele.

Další belgický ovčák jménem Rambo přijel do Venezuely jako součást salvadorského záchranného týmu, jeho psovodem je Fernando Portillo. Ten vysvětlil, že každá pátrací akce začíná psem, který prohledá vybranou oblast. Jakmile ucítí lidský pach, začne hlasitě štěkat, čímž upozorní záchranáře na možné přeživší.

Někteří chlupatí pátrači pomohli z trosek vysvobodit i další psy. To byl příklad Maliho, čtyřnohého člena mexické mezinárodní záchranné brigády Topos, kterému se podařilo najít zpod trosek bílého maltézského psíka a zároveň přivedl záchranáře k šesti tělům.

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V pátek vyznamenala prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová psy zapojené v pátracích a záchranářských akcích titulem „venezuelští psí hrdinové“.

Byli mezi nimi čtyři psi ze Slovenska, pět ze Španělska, šest z Jordánska a osm z České republiky. Ceremonie se konala v pobřežním státě La Guaira na severu země, který zasáhly 24. června ničivé otřesy o síle 7,5 a 7,2.

Zemětřesení ve Venezuele si vyžádala nejméně 2 954 obětí na životech, dalších nejméně 16 592 lidí bylo zraněno, oznámila v sobotu tamní vláda. Úřady neuvádějí žádný oficiální počet pohřešovaných.

28. června 2026
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