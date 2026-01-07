Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, výtěžek z prodeje ohlídá Trump

  1:33aktualizováno  1:47
Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. V noci na středu to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že získané peníze bude kontrolovat on sám, aby zajistil, že z nich bude mít užitek lid Venezuely a USA.
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta Donalda Trumpa po schůzi s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským výrazně přiblížila. (28. prosince 2025) | foto: AP

Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...
Ve venezuelském hlavním městě byly slyšet výbuchy a hlasité zvuky. (3. ledna...
Viceprezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová. (20. listopadu 2024)
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...
Odhaduje se, že Venezuela, která má největší zásoby ropy na světě, loni těžila asi 900 tisíc barelů této suroviny. Jeden barel je 159 litrů.

Trump uvedl, že ropa bude vysoké kvality. „Tato ropa se prodá za tržní ceny a peníze budu kontrolovat já jako prezident USA, abych zajistil, že poslouží ku prospěchu lidí Venezuely a Spojených států!“ napsal prezident na sítí Truth Social. Poznamenal, že již požádal amerického ministra energetiky Chrise Wrighta, aby plán okamžitě provedl.

Obnovíme energetickou infrastrukturu Venezuely do 18 měsíců, slibuje Trump

Americký prezident v příspěvku neupřesnil, na základě jaké dohody Venezuela ropu předá. Uvedl, že tak učiní prozatímní úřady. Sdělil také, že tankery přepraví ropu přímo do ropných terminálů v amerických přístavech.

Americké komando se v sobotu zmocnilo venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, které ho následně uneslo do USA. Prozatímní prezidentkou se stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.

Jsme šťastní, ale bojíme se ven. Caracas obsadily milice a policie, represe zesílily

Trump po Madurově únosu prohlásil, že USA budou Venezuelu dočasně řídit, zemi chtějí pomoci s obnovou energetické infrastruktury.

Zdroje z ropného odvětví CNN nicméně sdělily, že američtí ropní magnáti mají řadu obav z investic ve Venezuele. Situace v zemi zůstává velmi nejistá, venezuelský ropný průmysl je v troskách a Caracas v minulosti zabavoval americká ropná aktiva.

7. ledna 2026  1:33,  aktualizováno  1:47

