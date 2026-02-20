Venezuela kývla na zákon o propuštění politických vězňů. Dotkne se stovek lidí

Autor: ,
  6:35
Venezuelské Národní shromáždění ve čtvrtek jednomyslně schválilo amnestijní zákon umožňující propuštění politických vězňů. Zákon podepsala prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová, která do funkce nastoupila poté, co americké speciální jednotky unesly prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, viněné z narkoterorismu. Venezuela už část vězňů v uplynulých týdnech propustila podmínečně.
Venezuelské Národní shromáždění jednomyslně schválilo amnestijní zákon...

Venezuelské Národní shromáždění jednomyslně schválilo amnestijní zákon umožňující propuštění politických vězňů. Zákon podepsala prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. (19. února 2026) | foto: Reuters

Venezuelské Národní shromáždění jednomyslně schválilo amnestijní zákon...
Venezuelské Národní shromáždění jednomyslně schválilo amnestijní zákon...
Venezuelské Národní shromáždění jednomyslně schválilo amnestijní zákon...
El Helicoid
52 fotografií

„Zákon o demokratickém soužití byl přijat,“ oznámil předseda sněmovny Jorge Rodríguez, což bylo provázeno potleskem poslanců. Zákon byl podle Rodrígueze zaslán k podpisu prozatímní prezidentce Rodríguezové, což je jeho sestra.

Venezuela propustí stovky politických vězňů, Rodríguezová chce vyhlásit amnestii

Prezidentka, která návrh zákona předložila koncem minulého měsíce, několik hodin po jeho schválení poslanci normu podepsala.

Podle agentury AP prezidentka při podpisu řekla, že političtí vůdci země „se zbavují trochy netolerance a otevírají nové cesty pro politiku ve Venezuele“.

Schválení zákona by mohlo vést k propuštění politiků, aktivistů, právníků a mnoha dalších osob a v podstatě uznává, že vláda drží stovky lidí ve vězení z politických důvodů, poznamenala agentura AP. Úřady přitom po celá desetiletí popíraly, že by zadržovaly jakékoli politické vězně.

Venezuela propustila desítky politických vězňů, jednoho vzápětí znovu zatkla

Jde tak o další významný politický posun ve Venezuele, kde vláda už minulý měsíc začala plnit požadavky administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně revize zákona o ropném průmyslu.

Venezuelská nevládní organizace hájící práva vězňů Foro Penal odhaduje, že z politických důvodů zůstává ve vězení více než 600 lidí.

Už po Madurově zajetí vláda Rodríguezové oznámila, že propustí značný počet vězňů. Příbuzní a organizace pro ochranu lidských práv však kritizují pomalé tempo propouštění. Podle Foro Penal zatím bylo propuštěno 448 disidentů.

Z mučírny kulturním centrem. Venezuela přetvoří neslavnou věznici El Helicoide

Rodiny doufající v propuštění svých blízkých trávily dny před vězeňskými zařízeními. Několik z nich zahájilo v sobotu hladovku. Podle AFP příbuzní politických vězňů držených v caracaské věznici Zona 7 hladovku po schválení amnestijního zákona ukončili. Z původních deseti žen, které protest zahájily v sobotu, však až do čtvrtka hladovku držela pouze jedna.

Vstoupit do diskuse

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Impulz pro novinku v přerovské nemocnici. Pacient přišel sám čtyři hodiny po mrtvici

Snímek mozku pacienta s cévní mozkovou mrtvicí

Každých patnáct minut navíc zvyšuje šanci na návrat do života bez handicapu o šestnáct procent. Přerovská nemocnice nově získala statut iktového centra a akutní léčbu mrtvice poskytuje přímo v...

20. února 2026  6:39

Venezuela kývla na zákon o propuštění politických vězňů. Dotkne se stovek lidí

Venezuelské Národní shromáždění jednomyslně schválilo amnestijní zákon...

Venezuelské Národní shromáždění ve čtvrtek jednomyslně schválilo amnestijní zákon umožňující propuštění politických vězňů. Zákon podepsala prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová, která do funkce...

20. února 2026  6:35

Na vojenskou agresi Američanů rázně zareagujeme, pohrozil Teherán

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu a na...

Írán v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi zopakoval, že na případnou vojenskou agresi rázně zareaguje a že bude v takovém případě považovat základny, zařízení a...

20. února 2026  6:20

Rakušan nechal umrznout přítelkyni pod vrcholem v Alpách, dostal podmínku

Rakušan zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší...

Soud v rakouském Innsbrucku ve čtvrtek uložil muži podmínečný pětiměsíční trest za to, že zanechal svou partnerku v mrazivém počasí při výstupu na nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Soud 37letého...

19. února 2026  19:12,  aktualizováno  20. 2. 6:09

Město se chce zbavit kamionů, přichází s odvážným plánem překládky na vlaky

Oprava hlavního tahu E 59 z Jihlavy na Znojmo

Vedení Znojma nedávno představilo plán na zklidnění dopravy v centru či zlepšení systému parkování. Zbývá však ještě jeden dosud neřešený zádrhel, který obyvatele dlouhodobě trápí – velký počet často...

20. února 2026  5:51

Vláda představí hospodářskou koncepci. Chce i výkup akcii malých akcionářů ČEZ

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Hospodářskou koncepci nové vlády Česko: Země pro budoucnost 2.0 představí detailně členové kabinetu předsedy ANO Andreje Babiše. „Východiskem se stává to, že tahounem hospodářství bude privátní...

20. února 2026  5:18

Ve spravedlnost už nevěřím. Soud je jen divadlo, říká osm let od vraždy Kušnírová

Premium
Zlatica Kušnírová, matka zavražděné snoubenky investigativního novináře Jána...

Matka zastřelené Martiny Kušnírové osm let od vraždy novináře Jána Kuciaka a své dcery už nevěří ve spravedlnost. Roky má jeden cíl: vědět, kdo objednal vraždu novináře Kuciaka, při které vrah...

20. února 2026

Wall Street štědře vyplatil šéfy, mají stamilionové odměny jako před finanční krizí

Wall Street, New York

Americké banky na Wall Street vyplatily svým generálním ředitelům odměny přesahující 830 milionů korun. Celkové částky překonaly maxima z let ještě před finanční krizí v roce 2008 i z pandemického...

20. února 2026

Američanům už jako spojencům nikdo nevěří, říká britský analytik Clarke

Premium
Bezpečnostní expert Michael Clarke na snímku z roku 2014.

Evropa se ocitla v nejzávažnější bezpečnostní situaci od konce studené války. Ohrožuje ji Rusko. Podle britského analytika Michaela Clarka nemusí zaútočit na NATO tradičním způsobem. Popisuje jak...

20. února 2026

Čtvrtina hlášení o týrání je na špatně uvázané psy, hlásí veterináři. Nově platí zákaz

Premium
ilustrační snímek

Státní veterináři každoročně řeší přibývající počet hlášení od veřejnosti, kterými lidé upozorňují na možné problémy s chovem zvířat. Nyní jim ještě přibylo práce, od začátku roku totiž kontrolují i...

20. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Argentinské odbory vzdorují Mileiovým reformám. Vyhlásily generální stávku

Uzavření cukrovaru ve španělském městě La Ba&#241;eza vzbudilo protesty. (6....

Argentinské odborové centrály ve čtvrtek vyhlásily generální stávku proti změně zákoníku práce, kterou prosazuje prezident Javier Milei. Protest ochromil například veřejnou dopravu v hlavním městě...

19. února 2026  22:24

Ať si každý hledí svého, vzkázal Macron k reakci Meloniové na zabití nacionalisty

Francouzský prezident Emmanuel Macron na zasedání Světového ekonomického fóra...

Francouzský prezident Emmanuel Macron vzkázal italské premiérce Giorgii Meloniové, ať si hledí svého poté, co pravicová politička komentovala zabití mladého nacionalistického aktivisty v Lyonu....

19. února 2026  20:01,  aktualizováno  22:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.