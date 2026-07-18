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Zemětřesení ve Venezuele má přes 5000 obětí. Pomáhali i čeští hasiči

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  8:30
Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026)

Venezuelu zasáhla krátce po sobě dvě silná zemětřesení. (24. června 2026) | foto: ČTK

Szizor si z akce odnesl naštěstí jen drobné odřeniny na nohách, které stačilo...
Venezuelu zasáhlo ničivé zemětřesení 24. června. (červenec 2026)
Ve Venezuele po zemětřesení stále nalézají přeživší. (28. června 2026)
Venezuelští záchranáři se radují po úspěšné záchranné misi. (2. července 2026)
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Bilance obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostla na 5069. Dalších 16 740 lidí je zraněno a bezmála osmnáct tisíc je bez domova, uvedl předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. Počet obětí uváděný ve čtvrtek byl 4930, zatímco počet zraněných a vysídlených je již několik dní stejný.

Rodríguez ve čtvrtek také uvedl, že počet lidí ubytovaných v provizorních táborech přesahuje 21 200. O počtu pohřešovaných se úřady nezmiňují, podle různých odhadů jich ale mohou být až desítky tisíc.

„Slyším syna plakat v troskách.“ Ve Venezuele dochází čas, Češi jdou do akce

Dvě zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla 24. června především sever Venezuely, přičemž nejpostiženější je stát La Guaira. Téměř 20 tisíc lidí bez přístřeší se tam tísní v provizorních táborech zřízených na stadionech, náměstích a chodnících, zatímco pokračují pátrací akce po tělech v troskách budov. Podle oficiálních údajů bylo poškozeno přes 850 budov a 190 se zřítilo.

28. června 2026

Bezprostředně po katastrofě začaly ostatní země nabízet pomoc a vysílat záchranné týmy. Česko 28. června vyslalo USAR tým, který během osmi dnů prohledal okolo 40 budov a vyprostil pět mrtvých.

Z Hustopečí se psem do venezuelského pekla. Domy vypadaly jako ustřižené, líčí hasič

Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadů a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali hlavně dobrovolníci a místní. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová kritiku vlády odmítla a uvedla, že její kabinet reaguje na katastrofu ze všech sil. Ta postihla Venezuelu v době, kdy země čelí rozsáhlým ekonomickým potížím. Podle OSN už před zemětřesením potřebovalo humanitární pomoc několik milionů Venezuelanů.

25. června 2026
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