Maduro zahájil ve zbídačené Venezuele Vánoce. Budou šťastné a barevné, tvrdí

Maduro se na záběrech radostně prochází s manželkou po vánočně vyzdobeném prezidentském paláci.

„Přišly Vánoce začátkem října,“ prohlásil Maduro na videu natočeném v atriu prezidentského paláce, které září barvami a v němž je několik ozdobených vánočních stromků. „Ve Venezuele budeme mít Vánoce šťastné, krásné, plné světel a barev,“ dodal prezident země, v níž podle Světového potravinového programu (WFP) asi třetina lidí trpí nejistotou v dodávkách potravin a potřebuje pomoc.

Při natáčení videa se také Maduro ironicky zeptal, kam se nahrávka umístí. „Dnes spadl Facebook, WhatsApp, Instagram, nevím, kde toto video budeme publikovat,“ ptá se na záznamu Maduro a odkazuje tak na pondělní výpadek zmíněných platforem.

Není to poprvé, co Maduro zahájil Vánoce ve Venezuele dříve, než je tam obvyklé. Loni to udělal v polovině října a předloni na začátku listopadu.

„Tyto Vánoce budou plné radosti a ta bude dvojnásobná: dva měsíce radosti, obzvláště pro děti,“ prohlásila 1. listopadu 2019 na slavnostním zahájení vánočních svátků po boku Madura jeho žena Cilia Floresová. „Uvidíme Venezuelu kvést, a ne proto, že já jsem Cilia Floresová,“ zažertovala. Flores jsou španělsky „květiny“.

Podle argentinského serveru Infobae se Maduro předčasným zahajováním Vánoc snaží odvrátit pozornost od hluboké ekonomické i politické krize, s níž se Venezuela už několik let potýká a z níž opozice i řada expertů viní právě jeho socialistickou vládu.



V zemi je nedostatek základního zboží, potravin i léků a zdravotnického materiálu a několik let tam funguje přídělový systém, který ale podle opozice zvýhodňuje příznivce režimu.

Venezuela (ne)otevřela hranice s Kolumbií

Ač venezuelská vláda v pondělí s velkou slávou oznámila, že od úterka otevře po dvou letech hranice s Kolumbií, stále se tak nestalo. Vláda v úterý sice odstranila na hlavním přechodu do kolumbijského města Cúcuta velké kontejnery, které tam režim postavil v únoru 2019, kdy přes něj chtěla opozice dostat do země humanitární pomoc, venezuelská ostraha hranic však stále přes přechod pouští jen lidi s povolením, která mají například ze zdravotních důvodů. Ostatní lidé dál využívají stezky, jimiž do Kolumbie přecházeli ilegálně v posledních letech.

„Tentokrát jsem se do Kolumbie dostala díky lékařskému potvrzení, ale žádáme vládu, aby zrušila všechny restrikce na legálních přechodech,“ citovala agentura AFP ženu, která z obav neuvedla své jméno. Také popsala, že ilegální přechody jsou nebezpečné a nejsou zadarmo.

Venezuelská vláda otevření hranic ohlásila v pondělí. „Prezident Nicolás Maduro mě požádal, abych oznámila obyvatelům státu Táchira, hraničícího s Kolumbií, že od zítřka (úterý) otevřeme hraniční přechody,“ uvedla v prohlášení vysílaném v pondělí státní televizí viceprezidentka Delcy Rodríguezová.

Venezuela uzavřela hranici s Kolumbií pro obchodní dopravu v srpnu 2015, v únoru 2019 ji uzavřela i pro pěší. Předloni v lednu totiž ve Venezuele vypukla politická krize, když opozicí ovládaný parlament neuznal výsledky prezidentských voleb z předchozího roku, které bojkotovala velká část opozice jako nesvobodné a v nichž opět zvítězil autoritářský prezident Maduro. V lednu 2019 tak parlament schválil jako hlavu státu svého šéfa Juana Guaidóa, jehož za prozatímní hlavu státu pak uznaly desítky zemí, mezi prvními to byly Spojené státy a právě Kolumbie.

Uzavření hranice venezuelskou vládou v únoru 2019 souviselo se snahou opozice dostat do země zmítané ekonomickou krizí humanitární pomoc. Madurova vláda tehdy tvrdila, že v zemi humanitární krize není, a pomoc označila za americkou a kolumbijskou intervenci. Ve Venezuele se tehdy konaly protivládní demonstrace a mnozí doufali, že zahraniční podpora Guaidóa pomůže ke svržení Madurovy socialistické vlády viněné z krize i porušování lidských práv.

Guaidó i kolumbijský prezident Iván Duque otevření hranic v pondělí přivítali. Duque to nicméně označil za gesto před regionálními volbami, které se ve Venezuele konají příští měsíc. „Nebudou z nás dělat užitečné idioty pro jejich volební účely,“ prohlásil Duque. „Otevření hranic není triumfem žádného diktátora, žádné vlády, ale lidu, který si žádá otevřenou hranici a svobodu,“ řekl kolumbijský prezident.