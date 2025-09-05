Venezuelské vedení tvrdí, že do domobrany je nyní zapojeno 4,5 milionu milicionářů. Podle odhadu Mezinárodního institutu pro strategická studia v roce 2020 měla ovšem domobrana přibližně 343 tisíc členů. V jihoamerické zemi podle posledních odhadů žije bezmála 30 milionů lidí.
Napětí mezi Venezuelou a Spojenými státy v posledních dnech roste. Americké úřady jsou přesvědčené, že autoritář Maduro, jehož neuznávají jako prezidenta, je zapojen do pašování kokainu do USA a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun).
Ve čtvrtek americké ministerstvo obrany oznámilo, že dvě venezuelské stíhačky proletěly nad americkou vojenskou lodí, což USA označily za provokaci. Incident se odehrál poté, co Američané v úterý zlikvidovali loď, která podle prezidenta Donalda Trumpa patřila gangu pašeráků drog Tren de Aragua. Trumpova administrativa označila gang za teroristickou organizaci. Během zásahu zemřelo na lodi jedenáct lidí.
V pátek pak informovala agentura Reuters o vyslání deseti amerických stíhaček F-35 na letiště v Portoriku, aby pomohly s akcemi proti drogovým kartelům. Kromě stíhaček americké ministerstvo obrany nasadilo sedm vojenských lodí a jednu jadernou ponorku. Celkem se do operace zapojilo na 4 500 vojáků.
Pentagon na síti X po čtvrtečním přeletu stíhaček nad americkým plavidlem varoval „kartel vládnoucí Venezuele“, aby nebránil USA v boji proti pašování drog.
Maduro tvrdí, že všechny gangy jako Tren de Aragua byly ve Venezuele zničeny. „Ve Venezuele se nenacházejí plodiny, ze kterých se vyrábějí drogy, ani žádné laboratoře produkující drogy a brzy zde nebudou ani trasy pašeráků drog,“ prohlásil podle El País venezuelský prezident.