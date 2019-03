Dáš hlas Madurovi, nebo zemřeš. Lékaři ve Venezuele ovlivňovali pacienty

Americký list The New York Times vyzpovídal celkem šestnáct kubánských lékařů, které venezuelská vláda přinutila v rámci jejich humanitární mise přemlouvat pacienty k Madurově volbě. Lékaři museli obcházet potenciální voliče a nabízet léčbu za to, že podpoří socialistického lídra. Pacientům, kteří se naopak otevřeně rozhodli podpořit opozici, měli léčbu úmyslně odepřít.

Jeden z lékařů popsal, že mu jeho nadřízený na pohotovosti zakázal péči o pětašedesátiletého pacienta se selháním srdce, protože si nemocnice schovává kyslíkové bomby pro ovlivňování potenciálních voličů. „Takové věci byste nikdy v životě neměli dělat,“ popsal pod podmínkou anonymity.

Někteří lékaři však byli praktikami natolik znechucení, že se rozhodli při první příležitosti dezertovat. Zubní chirurg Carlos Ramírez si myslel, že jede poskytnout zdravotní péči chaosem zmítanému národu. Jeho práce se však změnila v propagandu pro Madura.



Přesvědčit měl ty nejbezbrannější pacienty - staré lidi a chronicky nemocné. „Přijeli jsme s vitamíny a pilulkami na krevní tlak. Když jsme získali pacientovu důvěru, měli jsme se začít ptát, koho bude volit a pod který volební okrsek spadá,“ popisuje Ramírez, který odjel do Ekvádoru.



Nebudete mít léky ani zdravotní péči, hrozili lékaři

Venezuelské a kubánské úřady instruovaly kubánské lékaře, aby vystrašili pacienty možnými následky Madurovy prohry, která by poškodila vztahy mezi oběma zeměmi a způsobila ukončení zdravotní pomoci. „Stali jsme se nástrojem vydírání. Říkali jsme lidem, že bez Madura nebudou mít léky, bezplatnou zdravotní péči nebo těhotenskou péči,“ popisuje další lékař.



Venezuelské úřady podle NYT pečlivě sledovaly kubánské lékaře, aby se ujistily o dodržování zadaných pokynů. Maduro byl nakonec loni v květnu opětovně zvolen do prezidentského úřadu, jeho oponenti však volby prohlásili za nelegitimní a bojkotovali je.

Letos v lednu nastoupil Maduro do svého druhého šestiletého funkčního období, záhy se však za prezidenta Venezuely prohlásil opoziční vůdce Juan Guaidó, který tak učinil na velké demonstraci v Caracasu. Venezuelská vláda se odmítla k případu ovlivňování kubánských lékařů vyjádřit, Kubánci svou lékařskou misi vyzdvihli jako velmi kvalitní.

Někteří lékaři vypověděli, že je Venezuela začala nutit k propagaci Madura už v roce 2013, kdy kandidoval na post prezidenta po smrti svého předchůdce Huga Cháveze. V loňském roce se však tlak na lékaře vystupňoval poté, co začala sílit politická opozice.