Maduro složil přísahu a znovu se ujal moci, Západ jeho vítězství neuznává

Venezuela do pondělí uzavřela hranice s Kolumbií a zdůvodnila to chystaným „mezinárodním spiknutím“, informovala agentura AFP. Po stejnou dobu rovněž pozastavila lety mezi oběma zeměmi. Stejně jako ve čtvrtek se ve Venezuele očekávaly demonstrace opozice i manifestace Madurových příznivců.

González, na nějž Madurův režim loni vydal zatykač kvůli údajnému spiknutí, loni v září utekl do Španělska, které mu udělilo azyl. Slíbil však, že se ve Venezuele v „souladu s vůli lidu“ v pátek ujme nejvyššího úřadu i funkce šéfa ozbrojených sil. Ty pak před několika dny vyzval, aby se postavily na jeho stranu a odmítly zkorumpované vedení armády.

Opozice Gonzálezovo vítězství ve volbách dokládá kopiemi výsledkových listin z víc než 80 procent volebních místností, které loni zveřejnila na internetu a které tento týden González předal panamské vládě do úschovy. Venezuelská ústřední komise naopak kompletní výsledky nezveřejnila a už den po volbách označila za vítěze Madura, což posléze potvrdil i nejvyšší soud, ovládaný stejně v případě volební komise příznivci vládní socialistické strany.

Gonzáleze by mělo do země doprovodit několik bývalých prezidentů regionu včetně exprezidenta Kolumbie Andrése Pastrany či někdejší hlavy Mexika Felipeho Calderóna. Maduro označil tuto cestu za „zahraniční invazi“ a pohrozil exprezidentům zatčením.

Ve čtvrtek byl González podle španělského deníku El País v Dominikánské republice, kde zakončil cestu po několika zemích regionu. Setkal se i s americkým prezidentem Joem Bidenem ve snaze posílit své postavení před cestou do Caracasu. On i jeho žena měli v karibském zemi četnou ochranku.

Nebylo předem jasné, jak chce González symbolické převzetí nejvyššího úřadu uskutečnit a zda to udělá ve Venezuele, kde mu hrozí zatčení, či na diplomatické půdě nějakého velvyslanectví. Lidé z jeho okolí tvrdí, že je odhodlán přijet do vlasti a případně se nechat i zatknout. Podle místních zákonů by ve svém věku 75 let neměl jít za mříže, ale měl by mu být nařízeno maximálně domácí vězení.

Další volební vítězství Madura, který stojí v čele země od roku 2013 a u moci se drží díky armádě a represím vůči svým kritikům, zpochybňují nejen opozice, ale i Spojené státy či Evropská unie a některé latinskoamerické země. Unie nicméně, na rozdíl od USA, neuznala za vítěze ani Gonzáleze.

Maduro v minulosti opakovaně obviňoval bývalou kolumbijskou vládu, že se ho spolu se Spojenými státy snaží svrhnout, a hranice se svým sousedem uzavřel i v roce 2019. Tehdy řada zemí včetně USA a Kolumbie uznaly za prozatímního prezidenta Venezuely Juana Guaidóa, šéfa parlamentu ovládaného ještě opozicí, protože prezidentské volby z roku 2018 považovaly za nesvobodné. Velká část opozice je proto bojkotovala.

Vztahy Caracasu s Bogotou se zlepšily v srpnu 2022, kdy se úřadu kolumbijského prezidenta ujal levicový politik Gustavo Petro. I on ale loni vyzval Madurův režim, aby zveřejnil kompletní výsledky voleb, a tento týden uvedl, že na Madurovu inauguraci nepojede. Do Venezuely naopak dorazil kubánský prezidenti Miguel Díaz-Canel. Nikaragujská hlava státu Daniel Ortega oproti očekávání nepřijede.