Oslavy vánočních svátků začaly v zemi 1. listopadu. S projevem při této příležitosti vystoupila prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. „Venezuelu v tomto roce 2026 zasáhly bolestivé momenty, s 1. listopadem ale celá země zazářila vánočním světlem,“ uvedla.
V létě Venezuelu zasáhlo ničivé zemětřesení a v zemi přetrvávají ekonomické problémy.
Rodríguezová v říjnu oznámila, že Vánoce ve Venezuele letos začnou 1. listopadu. Uspíšení Vánoc v uplynulých letech několikrát vyhlásil právě Maduro, kterým tím podle kritiků chtěl odvrátit pozornost Venezuelanů od vážných problémů v zemi.
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Maduro a jeho manželka budou v USA čelit nové obžalobě za mučení Američanů
Madura na začátku ledna unesly z Caracasu americké speciální síly a tím fakticky ukončily jeho vládu. Někdejší venezuelský vůdce je spolu s manželkou ve vazbě ve Spojených státech, kde ho čeká proces kvůli obvinění, že se zapojil do pašování drog. Jako prozatímní prezidentka se do čela vlády dostala právě Rodríguezová.