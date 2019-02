Dva mrtví a tři sta raněných, to je výsledek střetu na hranici Venezuely.

Vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó se plánuje v pondělí setkat s americkým viceprezidentem Mikem Pencem. Venezuelská armáda věrná prezidentovi Nicolásovi Madurovi v sobotu odvrátila konvoje zahraniční pomoci z venezuelských hranic s Brazílií a Kolumbií s pomocí slzného plynu a gumových střel.

Nákladní vozy naložené americkými potravinami a léky pro Venezuelu se vrátily zpět do Kolumbie poté, co se opozičním příznivcům nepodařilo prolomit linie vojáků. Maduro, kterého rozčílila podpora Guaidóa kolumbijskou vládou pak oznámil, že přerušuje diplomatické styky s Kolumbií a diplomaté mají 24 hodin na opuštění země.

Podle kolumbijských úřadů do země přešlo asi 60 členů venezuelských bezpečnostních sil. Do Venezuely mířila také loď s humanitární pomocí z Portorika. Portorický guvernér Ricardo Rossello však nařídil lodi se vrátit poté, co venezuelská válečná loď hrozila, že zahájí na plavidlo palbu.

Pondělí přinese setkání vůdce venezuelské opozice s Pencem

V pondělí se má poprvé setkat Pence s Guaidóem v kolumbijském hlavním městě Bogotá. Setkání má být signálem podpory opozičnímu vůdci po víkendovém násilí, které by podle agentury Reuters mohlo přimět Spojené státy zavést nové sankce vůči Madurově vládě. Pence cestuje do Bogoty na setkání regionálních lídrů, kteří uznávají Guaidóa za legitimního vůdce Venezuely.



Guaidó také na svém twitterovém účtu uvedl, že ho sobotní události nutí udělat rozhodnutí: oficiálně navrhnout Mezinárodnímu společenství, že musíme mít otevřené všechny možnosti k zajištění svobody naší země, která bojuje a bude bojovat.

Juan Guaidó (Twitter) @jguaido Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la Comunidad Internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando. ¡La esperanza nació para no morir, Venezuela!

Guaidó, který je od ledna předsedou venezuelského parlamentu, se během demonstrací 23. ledna prohlásil prozatímním prezidentem. Učinil tak poté, co parlament označil za nelegitimní nový prezidentský mandát Madura s tím, že vzešel z nesvobodných voleb. Guaidóa uznaly za hlavu Venezuely již Spojené státy i další americké země, posléze se přidaly také státy evropské a další.



Venezuela se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, za kterou je podle politických analytiků z velké části zodpovědná Madurova vláda a její socialistická hospodářská politiky. V zemi chybějí i základní potraviny a léky. Maduro však popírá, že by v zemi byl nedostatek potravin a léků a uvádí, že pomoc má podkopat jeho vládu.