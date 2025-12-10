Machadová si Nobelovu cenu nakonec osobně nepřevezme. Dále se skrývá

Autor: ,
  8:29
Nejnovější laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová se středeční slavnostní ceremonie k převzetí nezúčastní. Venezuelská opoziční lídryně původně plánovala na předání do Osla dorazit, nakonec ocenění převezme její dcera. Machadová se v posledních měsících skrývá a nevystupuje na veřejnosti. Podle ředitele Norského Nobelového výboru není jasné, kde se nachází.
Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová během protestu kvůli...

Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová během protestu kvůli nadcházející inauguraci Nicolase Madura. (9. ledna 2025) | foto: AP

María Corina Machadová, lídryně opozice, očekává výsledky prezidentských voleb...
Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (28. srpna 2024)
María Corina Machadová, lídryně opozice, očekává výsledky prezidentských voleb...
Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (9. ledna 2025)
11 fotografií

„Bohužel v současné době není v Norsku. A dnes ve 13:00, kdy začne slavnostní ceremoniál, nebude na pódiu v radnici v Oslu,“ citovala NRK z vyjádření Kristiana Berga Harpvikena, ředitele výboru.

Držitelka nobelovky věnovala cenu Trumpovi. Díky, odpověděl. Ale Putinovi

Na dotaz, kde se Machadová nachází, podle médií odpověděl: „Nevím.“ Středečního slavnostního ceremoniálu se má zúčastnit norský král Harald, královna Sonja a někteří politici z Latinské Ameriky včetně argentinského prezidenta Javiera Mileie či hlavy ekvádorského státu Daniela Noboy.

Už v úterý byla bez udání důvodu zrušena očekávaná tisková konference s Machadovou. Před hotelem Grand, kde se měla konference uskutečnit, se sešly desítky jejích příznivců.

Machadová se naposledy objevila na veřejnosti před jedenácti měsíci a místo jejího pobytu je od loňského srpna jednou ze záhad venezuelské politiky.

Machadová přijede do Osla. Navzdory hrozbám převezme Nobelovu cenu

Její obrovská podpora veřejnosti proměnila toto téma v tabu a úřady zmatek přiživovaly: ministr vnitra Diosdado Cabello dokonce několikrát prohlásil, že z Venezuely uprchla, o čemž dříve informoval španělský deník El País. Minulý týden Machadová pro mnohé překvapivě potvrdila, že odcestuje do Osla, aby Nobelovu cenu za mír převzala osobně.

Machadové úřady v červenci 2024 zakázaly kandidovat na prezidentku Venezuely. O několik dní později se začala skrývat ve své vlastní zemi. Naposledy veřejně vystoupila 9. ledna v Caracasu na demonstraci proti inauguraci levicového autoritářského prezidenta Nicoláse Madura na jeho třetí funkční období, které získal za sporných okolností.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Řidič najel v Novodvorské na obrubník, auto se po nárazu převrátilo na střechu

V ulici Novodvorská najel řidič na obrubník, auto skončilo na střeše. (10....

Nehoda osobního automobilu na několik desítek minut zablokovala provoz v Novodvorské ulici v Praze, když řidič najel na obrubník a auto se i s ním po nárazu převrátilo na střechu. Hasiči jej...

10. prosince 2025  8:36

Fialova vláda se schází na svém posledním zasedání

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan se zdraví před schůzi vlády v...

Kabinet v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) má ve středu na programu své poslední řádné zasedání. Příští pondělí prezident Petr Pavel jmenuje ministry ANO, SPD a Motoristů a moci se ujme Andrej...

10. prosince 2025  8:33

Machadová si Nobelovu cenu nakonec osobně nepřevezme. Dále se skrývá

Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová během protestu kvůli...

Nejnovější laureátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová se středeční slavnostní ceremonie k převzetí nezúčastní. Venezuelská opoziční lídryně původně plánovala na předání do Osla dorazit,...

10. prosince 2025  8:29

Žádný Instagram či YouTube. Austrálie jako první na světě zakázala dětem sociální sítě

V Austrálii vešel v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Austrálie jako první země na světě zakázala dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Nový zákon tak mladistvým znemožnil přístup k populárním sociálním sítím a videoplatformám jako Instagram,...

10. prosince 2025  7:59

Rádio potvrdilo termín a místo pohřbu Hezuckého. Do síně se nedostanete

Před sídlem rádia Evropa 2, kde působil zesnulý moderátor Patrik Hezucký,...

Pohřeb moderátora Patrika Hezuckého se uskuteční tento pátek v krematoriu Strašnice. Oznámila to rozhlasová stanice Evropa 2, kde víc než čtvrtstoletí uváděl pořad Ranní show. Už v úterý moderátor...

10. prosince 2025  7:37

KLDR vypálila deset projektilů do Žlutého moře, tvrdí Soul

Lidé na nádraží v jihokorejském Soulu sledují na TV obrazovce odpálení...

Severní Korea tento týden vystřelila deset projektilů z raketometu do Žlutého moře na západě Korejského poloostrova, informovala agentura AFP s odkazem na představitele jihokorejského generálního...

10. prosince 2025  7:14

Usilovat o mír bez Evropy není realistické, prohlásil papež k válce na Ukrajině

Papež Lev XIV. jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (9....

Papež Lev XIV. v úterý kritizoval snahy obejít Evropu při jednáních o ukončení války na Ukrajině. Podle hlavy katolické církve není takový postup realistický. Papež, který pochází ze Spojených států,...

10. prosince 2025  6:53

USA vyslaly dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Jen cvičný let, žádná provokace, tvrdí

Stíhačka F/A-18E amerického letectva (4. října 2014)

Armáda Spojených států v úterý vyslala dvě stíhačky nad Venezuelský záliv. Létaly tam přes půl hodiny. Podle agentury AP to bylo zřejmě nejbližší přiblížení amerických vojenských letadel k vzdušnému...

10. prosince 2025  6:29

Bez propadů, bez chemie: Jak získat energii pro noční směny, učení a řízení?

ilustrační snímek

Dlouhé hodiny za volantem, práce na noční směně nebo několikadenní maraton úkolů v kanceláři nás často nutí sáhnout po rychlém nakopnutí v podobě silné kávy či koncentrovaného energy drinku. Rychlý...

10. prosince 2025

Jak rozdělit pokoj s jedním oknem? Tipy na obývák a ložnici v jednom

Ve spolupráci
Hodně nábytku najdete díky vyhledávači FAVI.

V garsonkách nebo menších bytech s omezeným počtem místností nastává příležitost si zahrát s nábytkem tetris. Jak oddělit spaní v obýváku, a přitom zachovat dostatek světla, soukromí i pocit...

10. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Genetika vs. silueta: Proč některé tukové polštářky vzdorují cvičení?

Ve spolupráci
YES VISAGE

Kolikrát jste si slíbili, že do příchodu jara zatočíte s faldíky? Drželi jste dietu, dřeli v posilovně, a přesto zůstala některá místa na těle taková, jaká byla? Není to vaše selhání. Často jde o...

10. prosince 2025

EU se dohodla na odložení emisních povolenek ETS2, platit budou až v roce 2028

ilustrační snímek

Evropská unie se v úterý pozdě večer dohodla na právně závazném klimatickém cíli snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Shodla se také na nákupu...

10. prosince 2025  1:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.