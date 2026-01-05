List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje tvrdí, že Trump ještě v červenci uváděl, že chce udržet s Venezuelou diplomatické kanály a jednat s Madurem o přístupu amerických firem k venezuelské ropě. V prosinci mu ale už došla trpělivost s neúspěšnými snahami přesvědčit venezuelského diktátora opustit úřad a odejít do exilu za příslib amnestie za jeho údajné zločiny proti USA.
Maduro údajně považoval americký nátlak za blafování. Zveřejňoval videa, na kterých tančí a zpívá v angličtině „don’t worry, be happy“ (netrap se, buď šťastný). Trump podle WSJ neskrýval svou frustraci a říkal svým poradcům, že Maduro se nechová seriózně.
O Trumpově znechucení z videí píše s odvoláním na zdroje z USA a Venezuely obeznámené ze zákulisním děním i list The New York Times (NYT). Maduro prý svůj americký protějšek rozčílil, když v prosinci odmítl odejít do exilu do Turecka. A když Američané bombardovali venezuelský dok pro přepravu drog, Maduro reagoval tancem na píseň v rytmu techna, ve které zpíval „ne šílené válce“ a „ano míru“. Maduro oslavoval píseň jako „hit číslo jedna venezuelské sezony“.
„Pravidelné Madurovo veřejné tancování a další projevy nonšalance v posledních týdnech pomohly přesvědčit některé členy Trumpova týmu, že venezuelský prezident se jim vysmívá,“ napsal NYT.
Americká média tvrdí, že Trumpova administrativa došla k závěru, že lepší pořízení bude s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou, protože je přesvědčila svým spravováním venezuelských ropných zásob. Trump po zadržení Madura uvedl, že jeho tým je s Rodríguezovou v kontaktu, viceprezidentka nicméně nic takového nepotvrdila a žádala propuštění Madura.
První vstřícné gesto. Viceprezidentka Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci
Trump naopak veřejně nepodpořil venezuelskou opozici, i když ta dávala najevo, že je připravená moc v zemi převzít. Vůdkyně opozice María Corina Machadová podle něj nemá v zemi podporu ani respekt.
Deník The Washington Post uvádí s odkazem na dva lidi blízké Bílému domu, že Trump Machadovou ignoruje, protože spáchala „smrtelný hřích“ a přijala Nobelovu cenu za mír, na kterou si prezident dělal nárok.
„Pokud by ji odmítla a řekla ‚nemůžu to akceptovat, protože náleží Donaldu Trumpovi‘, byla by dnes prezidentkou Venezuely,“ řekl listu jeden zdroj. Machadová cenu Trumpovi po převzetí věnovala, ale to údajně na obměkčení prezidenta nestačilo.