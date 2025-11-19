Super Knír se vrací. „Schizofrenní“ Maduro konejší Trumpa a chystá guerillovou válku

Autor:
  16:48
Režim diktátora Nicoláse Madura reaguje na hrozbu možného amerického vojenského angažmá ve Venezuele. A volí rozličné strategie. Maduro se na jednu stranu snaží vystupovat jako mírotvůrce a příliš nerozčílit amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na druhou stranu připravuje armádu na vedení guerillové války.
Nástěnná zobrazující venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jako superhrdinu...

Nástěnná zobrazující venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jako superhrdinu známého jako „Super Knír“. (25. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Malba zobrazující venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jako superhrdinu...
Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyzývá k obraně před možným americkým...
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)
Venezuelský voják hlídá v ulicích hlavního města Caracas (13. listopadu 2025)
25 fotografií

V roce 2021 venezuelská státní televize odvysílala animovaný seriál o superhrdinovi nápadně připomínajícím právě Madura. Kvůli mohutnému vousu pod nosem se postavě říká Super Knír. V seriálu bojovala proti americkému imperialismu zosobněnému Trumpem.

O čtyři roky později Maduro znovu povolal Super Knír do svých služeb. V zářijové epizodě seriálu odvysílané krátce poté, co Trump započal s útoky na údajné drogové lodě u venezuelského pobřeží, si kreslený superhrdina svlékl svůj obvyklý kostým a nasadil si vojenskou uniformu, tasil meč z pochvy a prohlásil, že Venezuela nemá „válečnickou kulturu“.

Kontrast mezi tímto prohlášením a hrdinovou uniformou reflektuje poněkud smíšené signály, které Caracas vysílá vůči USA. Portál stanice CNN si všímá, že režim se tváří, že vše je v pořádku, a zároveň povzbuzuje občany, aby byli připraveni jednat, pokud Američané splní své hrozby a provedou v zemi vojenskou akci.

„V tom spočívá dilema venezuelského vedení: mobilizovat podporu proti vnějším nepřátelům a zároveň zabránit panice v zemi, která se nachází v obležení,“ uvádí CNN.

USA nás k útoku na Venezuelu nevyužijí, ujišťuje premiérka Trinidadu a Tobaga

Maduro se nyní prezentuje jako mírotvůrce. Více chodí do ulic, kde dokonce zpíval slavnou píseň Imagine od Johna Lennona. Prohlásil též, že USA by se měly s Venezuelou sjednotit, aby byl v Latinské Americe mír.

V pondělí venezuelský diktátor řekl, že je připraven s Trumpem jednat tváří v tvář. Dodal nicméně, že nedovolí masakr a bombardování Venezuelanů.

Nástěnná zobrazující venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jako superhrdinu známého jako „Super Knír“. (25. února 2025)
Malba zobrazující venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jako superhrdinu známého jako „Super Knír“. (30. září 2025)
Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyzývá k obraně před možným americkým vpádem. (15. listopadu 2025)
Venezuelský prezident Nicolás Maduro (18. listopadu 2025)
25 fotografií

Podle CNN se Maduro a jeho hlavní propagandista, televizní moderátor a venezuelský ministr vnitra, spravedlnosti a míru Diosdado Cabello, zdráhají zaútočit na Trumpa přímo. Místo toho se soustředí na šéfa americké diplomacie a prezidentova národního bezpečnostního poradce Marka Rubia, jenž je známý svým velice nepřátelským postojem k venezuelskému krajně levicovému režimu.

Cabello označuje Rubia za „bláznivého Kubánce“, který usiluje o vyhlášení války proti Venezuele kvůli zájmům „kubánsko-americké mafie“. Podle amerických médií Rubio, bývalý senátor z Floridy a syn kubánských imigrantů, skutečně doufá, že pádem Madurova režimu dojde i k oslabení komunistické vlády na Kubě.

Venezuelské vojenské strategie

Přes veškeré výzvy k míru se Venezuela zároveň připravuje na možnou vojenskou akci USA. Její armáda zveřejňuje na sociálních sítích řadu videí, na nichž jsou vidět vojáci připravující se na válku za doprovodu dramatické hudby. Na záběrech se vojáci účastní střeleckých cvičení či staví protitanková opevnění.

Podle agentury Reuters Caracas chystá dvě možné strategie vypořádání se s možným americkým vpádem. První je „prodloužený odpor“ neboli guerillová obrana, jež by zahrnovala malé vojenské jednotky na více než 280 místech, které by prováděly sabotáže a další aktivity partyzánské války.

Druhá strategie, nazvaná „anarchizace“, by využila zpravodajské služby a ozbrojené příznivce vládní strany k vyvolání nepokojů v ulicích hlavního města a k tomu, aby se Venezuela stala pro zahraniční síly neovladatelnou.

USA označí venezuelský kartel za teroristy. V Karibiku je největší letadlová loď

Sami obranní činitelé podle agentury Reuters připouštějí, že navzdory opačným ujišťováním vlády není venezuelská armáda připravená se postavit mnohem silnějšímu protivníkovi. „V konvenční válce bychom nevydrželi ani dvě hodiny,“ uvedl jeden zdroj. „Nejsme připraveni čelit jedné z nejmocnějších a nejlépe vycvičených armád na světě,“ dodal jiný.

Venezuelské ozbrojené síly se kromě nedostatečného výcviku potýkají i se zastaralým vybavením. Někteří velitelé museli dokonce uzavřít dohodu s potravináři, aby nakrmili své jednotky, protože vládní zásoby nestačí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Super Knír se vrací. „Schizofrenní“ Maduro konejší Trumpa a chystá guerillovou válku

Nástěnná zobrazující venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jako superhrdinu...

Režim diktátora Nicoláse Madura reaguje na hrozbu možného amerického vojenského angažmá ve Venezuele. A volí rozličné strategie. Maduro se na jednu stranu snaží vystupovat jako mírotvůrce a příliš...

19. listopadu 2025  16:48

Prezident Albánie v Praze. Potkal se s Fialou i Okamurou, s Pavlem řešili vstup do EU

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se setkal s prezidentem Albánské...

Prezident Petr Pavel ve středu dopoledne přivítal na Pražském hradě svého albánského protějška Bajrama Begaje. Po společném jednání uvedl, že Česko je dlouhodobým podporovatelem vstupu Albánie do...

19. listopadu 2025  6:37,  aktualizováno  16:48

ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, shodla se nová koalice

Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura

Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na letošní úrovni. Nemá se to týkat soudců a státních zástupců. Návrh podají ve čtvrtek, řekl předseda Sněmovny...

19. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  16:45

Končící vláda jednala o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

Ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Petr Fiala na jednání vlády, kde se bude...

Ministerstva školství, spravedlnosti, zemědělství a sociálních věcí dostanou na mandatorní výdaje od ostatních peníze do konce listopadu, řekl po jednání vlády ministr práce a sociálních věcí Marian...

19. listopadu 2025  5:25,  aktualizováno  16:25

Trajekt s bezmála 300 lidmi narazil v Koreji do skály, do záchrany se zapojila i armáda

U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí. (19. listopadu...

U jihokorejského pobřeží havaroval trajekt vezoucí 267 lidí, když narazil do skály a uvázl na mělčině. Záchranářům se podařilo dostat všechny cestující do bezpečí. Místní úřady uvedly, že při nehodě...

19. listopadu 2025  16:14,  aktualizováno  16:22

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představil náměstek primátora...

Prahu dusí extrémní množství kolon. Opozice i koalice to dávají za vinu náměstkovi pražského primátora pro dopravu Zdeňku Hřibovi (Piráti). Ten ve středu představil novinářům zamýšlené kroky ke...

19. listopadu 2025  10:56,  aktualizováno  15:50

Vedení Národního divadla Brno se chopí dramaturg a syn skladatele Štědroně

Petr Štědroň

Zatímco současný ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser se vydá do Prahy šéfovat „zlaté kapličce“, do Brna se z hlavního města vrátí Petr Štědroň. Nynější šéf Divadla Na zábradlí, který je...

19. listopadu 2025  15:50

RECENZE: Netopýrek Nik se zamiluje do ptačí krásky. Ale jak to vyřeší s mláďaty?

60 %
Z filmu Netopýrek Nik

V podzimní nadílce dětských filmů vedle norských, amerických i domácích pohádek poněkud zapadl Netopýrek Nik, animovaný příběh nizozemských tvůrců. Přitom se může chlubit originálním hrdinou:...

19. listopadu 2025  15:50

Australský politik rezignoval. Jeho dcera v dokumentu přiznala, že je na OnlyFans

Vlivny politik rezignoval kvůli dceři v dokumentu o OnlyFans

Vůdce strany NSW Nationals v australském Novém Jižním Walesu Dugald Saunders nečekaně rezignoval. Stalo se tak pouhý den poté, co se jeho 19letá dcera objevila v pořadu o pornoprůmyslu. Podle...

19. listopadu 2025  15:50

Rusové zabili na západě Ukrajiny přes 20 lidí. Polsko zavřelo letiště, vyslalo stíhačky

Sledujeme online
Rusko zaútočilo na ukrajinský Ternopil, zasáhlo i několikapodlažní budovy. (19....

Téměř po celé Ukrajině se v noci spustil letecký poplach. Ternopil na západě země hlásí 25 mrtvých včetně tří dětí a desítky zraněných. Při ruském útoku vyslalo Polsko do vzduchu stíhačky a posléze...

19. listopadu 2025  7:29,  aktualizováno  15:45

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina

Britský ministr obrany John Healey promítající ruskou vojenskou loď Jantar....

U britských vod se už podruhé v tomto roce pohybuje ruské špionážní plavidlo Jantar. Při svém proslovu v Downing Street o tom informoval ministr obrany John Healey. Britské ozbrojené síly podle něj...

19. listopadu 2025  15:35

Žádné polehčující okolnosti. Za brutální vraždu bezdomovce dostal mladík 18 let

Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý...

Za letošní brutální vraždu ve vybydleném domě na periferii Olomouce dostal čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč osmnáct let ve vězení. Trest mu ve středu uložil olomoucký krajský soud, zohlednil přitom, že...

19. listopadu 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.