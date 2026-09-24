Od Madura k Trumpovi. Vládkyně Venezuely ukázala v OSN novou realitu

Po desítky let se venezuelští lídři stavěli proti USA. Hugo Chávez i jeho nástupce Nicolás Maduro vykreslovali Spojené státy jako imperialistické zlo. A svůj odpor neváhali projevit ani na půdě Valného shromáždění OSN.
O to kontrastnější byla fotka, kterou zveřejnila současná vůdkyně latinskoamerického státu. Stojí na ní po boku Trumpa, muže, který v lednu bombardoval Caracas a unesl Madura, jemuž sloužila jako viceprezidentka. Rodríguezová se na fotce usmívá, stejně jako Trump, jako kdyby byli dobří přátelé.
Delcy se setkala s jediným člověkem, který jí poskytl legitimitu. Ale co až Trump nebude v úřadu?