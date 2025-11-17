USA označí venezuelský kartel za teroristy. V Karibiku je největší letadlová loď

Krok oznámený americkou diplomacií vstoupí v platnost za týden - v pondělí 24. listopadu. „Kartel sluncí, který má své sídlo ve Venezuele, je vedený Nicolásem Madurem a dalšími vysoce postavenými osobami Madurova nelegitimního režimu,“ uvedlo ministerstvo zahraničí. Podle Spojených států „Maduro ani jeho kumpáni nepředstavují legitimní venezuelskou vládu“.
Prohlášení Kartelu sluncí za teroristickou organizaci umožní americké vládě zvýšit tlak na Caracas. Prohlášení totiž doprovází řada dalších omezení. Spojené státy navíc odůvodňují své údery na plavidla, která údajně slouží k pašování drog, tím, že drogové kartely se dopouští teroristických aktivit.
|
Trumpův úder na Venezuelu by zničil Rusko, bylo by bez peněz, píší v Británii
Spojené státy výrazně posilují svou vojenskou přítomnost v oblasti. Do Karibiku dorazilo největší válečné plavidlo světa, americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. USA začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy.
Americký prezident Donald Trump řekl, že by mohl jednat s Madurem, který podle jeho slov o jednání stojí. Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil minulý týden zahájení vojenské operace Jižní oštěp (Southern Spear). Konkrétní akce ani místo této operace ale nesdělil.
Maduro tvrdí, že navyšování vojenské síly USA má za cíl ho svrhnout. Washington v srpnu zdvojnásobil odměnu za informace vedoucí k Madurově zatčení na 50 milionů dolarů (více než miliarda korun). Levicový diktátor popírá napojení na zločinecké skupiny.
Někteří analytici v minulosti pochybovali, zda Kartel sluncí skutečně existuje. Podle nich se jedná spíše o prolínání mezi organizovaným zločinem a představiteli současné venezuelské autoritářské moci.