USA označí venezuelský kartel za teroristy. V Karibiku je největší letadlová loď

  10:31
Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že označí venezuelský Kartel sluncí (Cartel de los Soles) údajně vedený venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem a dalšími představiteli jeho vlády za zahraniční teroristickou organizaci. Do Karibiku dorazilo největší válečné plavidlo světa, americká letadlová loď USS Gerald R. Ford, které má bojovat proti zločincům.
Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického...

Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického námořnictva pluje směrem ke Karibskému moři. (13. listopadu 2025) | foto: Reuters

Krok oznámený americkou diplomacií vstoupí v platnost za týden - v pondělí 24. listopadu. „Kartel sluncí, který má své sídlo ve Venezuele, je vedený Nicolásem Madurem a dalšími vysoce postavenými osobami Madurova nelegitimního režimu,“ uvedlo ministerstvo zahraničí. Podle Spojených států „Maduro ani jeho kumpáni nepředstavují legitimní venezuelskou vládu“.

Prohlášení Kartelu sluncí za teroristickou organizaci umožní americké vládě zvýšit tlak na Caracas. Prohlášení totiž doprovází řada dalších omezení. Spojené státy navíc odůvodňují své údery na plavidla, která údajně slouží k pašování drog, tím, že drogové kartely se dopouští teroristických aktivit.

Trumpův úder na Venezuelu by zničil Rusko, bylo by bez peněz, píší v Británii

Spojené státy výrazně posilují svou vojenskou přítomnost v oblasti. Do Karibiku dorazilo největší válečné plavidlo světa, americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. USA začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy.

Americký prezident Donald Trump řekl, že by mohl jednat s Madurem, který podle jeho slov o jednání stojí. Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil minulý týden zahájení vojenské operace Jižní oštěp (Southern Spear). Konkrétní akce ani místo této operace ale nesdělil.

Maduro tvrdí, že navyšování vojenské síly USA má za cíl ho svrhnout. Washington v srpnu zdvojnásobil odměnu za informace vedoucí k Madurově zatčení na 50 milionů dolarů (více než miliarda korun). Levicový diktátor popírá napojení na zločinecké skupiny.

Někteří analytici v minulosti pochybovali, zda Kartel sluncí skutečně existuje. Podle nich se jedná spíše o prolínání mezi organizovaným zločinem a představiteli současné venezuelské autoritářské moci.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

USA označí venezuelský kartel za teroristy. V Karibiku je největší letadlová loď

Americká letadlová loď Gerald R. Ford v čele úderné skupiny amerického...

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že označí venezuelský Kartel sluncí (Cartel de los Soles) údajně vedený venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem a dalšími představiteli jeho vlády za...

17. listopadu 2025  10:31

Trať mezi Varšavou a Lublinem poškodil výbuch. Tusk mluví o sabotáži

Polský premiér Donald Tusk si obhlíží místo výbuchu na železniční trati...

Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska zničil výbuch, uvedl polský premiér Donald Tusk. Podle něj se jedná o sabotáž. Nikdo nebyl zraněn.

17. listopadu 2025  9:15,  aktualizováno  10:23

Pavel chce jiného kandidáta na premiéra, pokud Babiš nevyřeší střet zájmů

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Pokud by předseda hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu, řekl v pondělí ráno na Národní třídě...

17. listopadu 2025  10:04

Nemáme co skrývat. Trump vyzval republikány ke zveřejnění Epsteinových spisů

Jeffrey Epstein s Donaldem Trumpem na archivních záběrech z roku 1992

Americký prezident Donald Trump v neděli vyzval republikány ve Sněmovně reprezentantů, aby hlasovali pro zveřejnění spisů k případu zemřelého finančníka Jeffreyho Epsteina. Trump tak několik dní před...

17. listopadu 2025  9:44

Ve druhém kole volby prezidenta v Chile se střetne komunistka s obdivovatelem Pinocheta

Komunistická politička Jeannette Jaraová postoupila do druhého kole chilských...

Komunistická politička Jeannette Jaraová a krajně pravicový kandidát José Antonio Kast postupují do druhého kola prezidentských voleb v Chile. Politička podporovaná současnou vládní koalicí získala...

17. listopadu 2025  9:42

Babiš přišel na Národní už ráno. Mrzí ho, že Havel neprosadil většinový systém

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na Národní třídu dorazil předseda...

Předseda ANO a kandidát na příštího premiéra Andrej Babiš přišel k pamětní desce událostí 17. listopadu 1989 již před osmou hodinou ranní společně s místopředsedy ANO Karlem Havlíčkem a Alenou...

17. listopadu 2025  7:54,  aktualizováno  9:40

Česko čeká ochlazení. Ráno hrozí náledí, sněžit bude nejen na horách

V Praze na Petřinách se přes noc vytvořilo náledí. (18. ledna 2024)

Česko čeká chladný týden. Poměrně teplé listopadové počasí vystřídá studená fronta z východu. Maximální denní teploty nepřehoupnou hranici 5 °C, srážky budou sněhové, v nižších polohách smíšené. V...

17. listopadu 2025  9:11

Poslední vystoupení J.A.R. po odchodu Klempíře? Kapela zahraje na výročí v Lucerně

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Skupina J.A.R. dnes vystoupí na koncertu v pražské Lucerně, který se tradičně koná při příležitosti výročí jejich prvního koncertu 17. listopadu 1989 na smíchovské diskotéce U Holubů. Kapela po tomto...

17. listopadu 2025  7:31

