Souboj koncertů na venezuelské hranici. Mohl by vynést sto milionů dolarů

Koncert „Venezuela Aid Live“ Branson pořádá v kolumbijském hraničním městě Cucata. Město nyní hostí statisíce uprchlíků ze sousední Venezuely, jíž zmítá humanitární krize. Branson chce skrze koncert pro Venezuelany vybrat alespoň sto milionů dolarů (2,26 miliardy Kč) na zakoupení potravin a zdravotnických potřeb.

Britský miliardář by zároveň rád přesvědčil vojáky střežící hranici, aby porušili Madurův rozkaz a vpustili do země humanitární pomoc. Právě u Cucaty se nacházejí sklady plné potravin a léků, kterým na začátku února zablokovala průjezd do země venezuelská armáda (psali jsme zde).

Madurova vláda se v reakci rozhodla uspořádat vlastní koncert na venezuelské straně hranice. V pondělí to oznámil tamní ministr informací Jorge Rodriguez, podle kterého se koncert uskuteční v sobotu a neděli bezprostředně po Bransonově akci.

Opoziční vůdce a samozvaný prozatímní prezident Juan Guaidó označil Madurův krok za zoufalý. „Nevědí, co mají dělat. Tak teď vymysleli koncert,“ okomentoval situaci. Branson v rozhovoru pro agenturu AP uvedl, že doufá, že Maduro skrze koncert vybere peníze na „potřebnou zdravotnickou pomoc“ a zachrání tak nějaké životy.

Statisícům hrozí smrt

Guaidó varoval, že 250 tisícům až 300 tisícům Venezuelanů hrozí bez humanitární pomoci smrt, a sám opakovaně vyzval armádu, aby kamiony s potravinami a léky nechala projet. Bransonův nápad uvítal a sám se koncertu zúčastní.



Maduro existenci humanitární krize zarputile popírá. Aby opozici zabránil dostat konvoje s pomocí do země, uzavřel ve čtvrtek hranici s Brazílií a zvažuje také uzavření hranic s Kolumbií. Tento krok podporuje Rusko, které označilo humanitární konvoj za pokus USA propašovat venezuelské opozici zbraně (psali jsme zde).

Organizátoři odhadují, že na koncert přijde až 300 000 lidí. Ještě více jej ale bude sledovat na dálku v přímém televizním přenosu nebo přes internet. Branson doufá, že se podaří finančního cíle dosáhnout a od lidí napříč zeměkoulí se vybere částka 100 milionů dolarů.

Na koncertu vystoupí více než třicet umělců převážně z latinskoamerické scény. Účast přislíbily například kolumbijské hvězdy Carlos Vives, Juanes nebo Maluma. Ze zahraničí přiletí například španělský zpěvák Alejandro Sanz, švédský DJ Alesso, či zpěvák francouzko-španělského původu Manu Chao.

Branson se inspiroval multikoncertem Live Aid, který v roce 1985 zorganizovali zpěváci Bob Geldof a Midge Ure v londýnském Wembley. Cílem koncertu bylo získat finanční prostředky na pomoc Etiopii, kterou sužoval hladomor. Koncert, na němž vystoupily například kapely Queen, Led Zeppelin nebo zpěvák David Bowie, se vysílal ve 160 zemích světa a sledovaly jej odhadem 2 miliardy diváků. Organizátorům se podařilo vybrat přes 280 milionů dolarů.