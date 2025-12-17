Zatímco ve světě doznívá potlesk pro Machadovou za zisk Nobelovy ceny míru, režim v Caracasu ukazuje zuby. Jen pár dní po slavnostní ceremonii si tajná policie přišla pro Nicmera Evanse, ředitele média Punto de Corte.
Podle amerického zpravodaje v Caracasu Codyho Weddla, který byl v minulosti sám zatčen, sice není jisté, zda jde o přímou odvetu za Nobelovu cenu, ale načasování vysílá mrazivý vzkaz. „Kdokoliv, kdo je ve Venezuele a pracuje ve zpravodajství nebo v politice a není spojen s vládou, ví, že zatčení je reálná možnost,“ říká pro iDNES Premium Weddle.
Jistá část chavistů by možná snesla někoho, s kým se dá domluvit na předání moci a beztrestnosti, ale Machadová pro ně představuje hrozbu totální čistky.