Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí

Autor: ,
  9:35
Americká armáda v úterý v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle USA převážela nelegální drogy. Prezident Donald Trump uvedl, že při útoku bylo zabito 11 členů venezuelského zločineckého gangu. Je to první taková známá operace od doby, kdy Trump v oblasti výrazně zvýšil přítomnost amerických válečných lodí.
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela...

Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela nelegální drogy. (2. září 2025) | foto: Reuters

Torpédoborec USS Sampson DDG-102 u vjezdu do Panamského průplavu (30. srpna...
Nicolás Maduro (1. září 2025)
Americká armáda v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela...
Donald Trump v Bílém domě během návštěvy jihokorejského prezidenta I Če-mjonga...
14 fotografií

„Právě jsme, během posledních několika minut, doslova sestřelili loď, loď převážející drogy, spoustu drog v té lodi,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. „Do naší země proudí velké množství drog, a to již dlouhou dobu. A právě tyto pocházely z Venezuely,“ podotkl také.

Trump později na své sociální síti Truth Social uvedl, že při útoku bylo zabito 11 "narkoteroristů“ z gangu Tren de Aragua, který Spojené státy považují za zahraniční teroristickou organizaci. „Ať to slouží jako upozornění všem, kteří třeba jen uvažují o dovozu drog do Spojených států,“ dodal Trump.

Ministr zahraničí Marco Rubio již dříve uvedl, že loď, která byla terčem útoku, provozovala skupina obchodníků s drogami, kterou Washington označil za teroristickou organizaci.

USA zdvojnásobily odměnu za dopadení venezuelského lídra. Nabízí miliardu korun

Útok následoval jen den poté, co proti přítomnosti plavidel amerického vojenského námořnictva v Karibiku protestoval venezuelský prezident Nicolás Maduro.

Maduro: Největší hrozba za sto let

„Venezuela čelí největší hrozbě, jakou náš kontinent zažil za posledních 100 let: osm lodí s 1200 raketami a ponorkou cílí na Venezuelu. To je neodůvodnitelná, nemorální, absolutně zločinná a krvavá hrozba,“ řekl Maduro v Caracasu při setkání se zahraničními novináři, které média označila za vzácné.

„Usilují o změnu režimu vojenskou hrozbou,“ tvrdí Maduro. „Venezuela nikdy nepodlehne vydírání ani hrozbám jakéhokoli druhu,“ zdůraznil.

Systematické mučení. Venezuela vyšetřuje násilí v Salvadoru na deportovaných z USA

Spojené státy do jižní části Karibiku a okolních vod v poslední době přesunuly větší počet lodí vojenského námořnictva. Washington uvedl, že plavidla jsou v oblasti kvůli hrozbě, kterou představují latinskoamerické drogové gangy. Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.

Americké úřady tvrdí, že Maduro je zapojen do pašování kokainu do Spojených států a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun). Spojené státy neuznávají Madura jako prezidenta Venezuely.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

Aktualizujeme

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru

Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země inspiroval Salvador a jeho obří věznice pro členy gangů. Kostarický prezident Rodrigo Chaves ve středu...

Pomůžeme, jak to půjde, jako bratři, řekl Kim Putinovi. Ten děkoval za vojáky

KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen to bude možné, řekl severokorejský vůdce Kim Čong-un ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi na začátku jejich dvoustranné schůzky v Pekingu. Putin naopak Kimovi...

3. září 2025  8:55,  aktualizováno  9:38

Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí

Americká armáda v úterý v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle USA převážela nelegální drogy. Prezident Donald Trump uvedl, že při útoku bylo zabito 11 členů venezuelského zločineckého...

3. září 2025  9:35

Odbory požadují, ať vláda přidá zaměstnancům státu 10 procent do tarifů

Zástupci vlády a odborů jednají o zvýšení platů zaměstnanců státu a veřejných služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo více variant přidání - o pět, nebo o sedm procent a pro hůř...

3. září 2025  5:23,  aktualizováno  9:30

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy Kč, na kterou přispěje i stát. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petra Fiala společně s...

3. září 2025,  aktualizováno  9:16

Exploze cen na Oktoberfestu. Steak za 229 eur, voda za víc než 15. A co pivo?

Ceny na letošním Oktoberfestu znovu vzrostou. Populární slavnosti piva a jídla letos nabídnou své 190. pokračování, na akci se opět chystají miliony lidí. Akce v bavorském Mnichově začíná 20. září a...

3. září 2025  8:54

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

Aktualizujeme

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

Voličský průkaz 2025: jak ho získat, kdy a kde žádat a kde ho vyzvednout

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...

3. září 2025  8:45

Autobus v Holešovicích pohltily plameny, hasiči povolali i protichemickou jednotku

V pražských Holešovicích v úterý večer hořel dálkový autobus. Podle hasičů došlo k požáru v motorové části autokaru. Uvnitř vozidla se nikdo nenacházel. Na místo musela dorazit i speciální...

3. září 2025  8:38

RECENZE: Prchá před Rusy i Židy. Zase jeden zoufalec má Život v hajzlu

55 %

Darren Aronofsky, tvůrce ceněných děl Wrestler, Černá labuť či Velryba, má natolik oddané příznivce, že mu budou tleskat i za novinku kin Život v hajzlu, v podstatě běžnou krimikomedii o smolaři,...

3. září 2025  7:30

Děti Alaina Delona se přou o dědictví. Otec při psaní závěti prý nebyl duševně způsobilý

Rok po smrti francouzského herce Alaina Delona se jeho tři děti přou o dědictví. Jádrem sporu je otázka, jestli je platný dodatek k závěti. Nejmladší syn renomovaného francouzského herce Alain-Fabien...

3. září 2025  7:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump obvinil Čínu ze spiknutí s Ruskem a Severní Koreou proti USA

Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu, Rusko a Severní Koreu ze spiknutí proti Spojeným státům. Reagoval tak na první společné vystoupení lídrů těchto zemí při vojenské přehlídce v Pekingu,...

3. září 2025  6:30

Google musí sdílet data o vyhledávání s konkurencí, rozhodl soud v USA

Společnost Google musí sdílet data se svými soupeři, aby se více otevřela konkurence v oblasti internetového vyhledávání. Podle světových agentur to vyplývá z úterního rozhodnutí soudu ve Washingtonu.

3. září 2025  6:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.