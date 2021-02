Venezuelka zatajila, že má koronavirus. Celá její rodina, včetně ní, zemřela

Šestatřicetiletá Verónica García Fuentesová u sebe v prosinci minulého roku zpozorovala známky horečky. Nechala si provést test na koronavirus, a ten byl pozitivní. Žena se doma izolovala, svému manželovi a třem dětem však o nákaze neřekla. Tvrdila jim, že má jen velmi těžkou chřipku.

Podle venezuelského listu La Nación pravdu sdělila svému třiatřicetiletému manželovi José Antonionovi Gomézovi až ve chvíli, kdy byl na rodinné oslavě. Nechtěla, aby se s ostatními účastníky dostal do kontaktu. Manžel a její tři děti šli na rychlé testy, ty byly negativní.

V lednu se ženě silně přitížilo. Kvůli nedostatečné léčbě dostala zápal plic. Musela do nemocnice. I zbytek rodiny už měl tentokrát testy pozitivní, i když všichni byli bez příznaků.

Krátce poté ovšem i Gómez musel do nemocnice. Ošetřující lékař řekl serveru El Periódico Mediterráneo, že jeho plíce byly zcela černé.

Fuentesová v půlce ledna nemoci podlehla. Den poté zemřel i její manžel. Po několika dnech horečky, kašle a problémů s dýcháním při cestě do nemocnice zemřela i jejich sedmnáctiletá dcera, která již předtím trpěla neurologickými problémy.

Obětí nákazy se stali také dva čtyřletí chlapci. Zemřeli téhož dne, kdy byli přijati do nemocnice, na bronchopneumonii.

Venezuelští zdravotníci nyní zmiňují tragický osud rodiny jako varování pro ostatní Venezuelany, aby brali nákazu vážně, nechávali se testovat a chodili se včas léčit. „Cokoliv, co vypadá jako covid, je covid, dokud se neprokáže opak,“ řekla jedna místní lékařka Amelia Fressenová listu La Nación.

Strach z odhalení nákazy

Režim venezuelského prezidenta Nicoláse Madura postupuje velmi tvrdě proti lidem, kteří by mohli koronavirus mít. Uzavírá je v motelech, ve kterých životních podmínky ale připomínají spíše ty ve věznicích.

Ze strachu, že skončí v motelech, řada Venezuelanů raději tají, že jsou nakažení. „Když se lidé cítí nemocní, myslí si, že mají právní nebo policejní problém, jako by to byli delikventi,“ řekl venezuelský lékař Julio Castro listu The New York Times. „Takže se raději schovávají.“

Podle oficiálních dat se ve Venezuele od počátku pandemie nakazilo 128 775 lidí, zemřelo jich 1 216. Experti však o údajích mají pochyby, podle nich bude číslo ve skutečnosti vzhledem k nedostatečnému testování a zájmu režimu na udržení nízkého množství nakažených mnohem větší.